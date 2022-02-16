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16 февраля, среда | Последнее обновление — 13:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде
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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.
Победу одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, передает «Чемпионат».
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) – 22.09,85
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71
4. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) +3,86
5. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс) +12,93.
Ранее в среду женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр.
МОК объяснил попадание триметазидина в организм Валиевой
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Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.
Как сообщил журналист издания USA Today Том Шэд, по словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, передает ТАСС.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
МОК выступил с заявлением по ситуации с Валиевой
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Международный олимпийский комитет ведет консультации с заинтересованными национальными олимпийскими комитетами о том, как быть с церемонией награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Мы бы хотели, чтобы полное решение (по делу Валиевой) было принято в ближайшее время, но это крайне маловероятно. Процедура на данный момент идет, мы не знаем результата и не знаем, когда он будет. Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», – передает РИА «Новости» слова Адамса.
По его словам, МОК примет любое решение CAS по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований Олимпиады в Пекине. «Напомню всем, что это решение только об отстранении Валиевой от старта и только об этом. МОК в любом случае примет это решение CAS, каким бы оно ни было», – сказал Адамс.
«На ОКР никто не указывал, как на виновника ситуации (с Валиевой). Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», – добавил он.
Адамс заявил также, что в ситуации с рассмотрением дела Валиевой важно не допускать каких-либо домыслов. «И еще раз позвольте напомнить, что Камиле Валиевой 15 лет, – сказал Адамс. – Мы уважаем закон, но еще важнее не допускать домыслов в этой сложной ситуации».
Адамс также выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине запомнятся не по делу Валиевой. «Надеюсь, эти Олимпийские игры запомнят не по делу Валиевой, – сказал Адамс. – Важно, чтобы все было честно, чтобы СМИ могли все это освещать. Тем не менее, больше освещают соревнования, а не дело Валиевой. На Олимпиадах бывают такие случаи, но тест был сдан не здесь – его брали еще до Нового года. К сожалению, такое случилось, но надо сконцентрироваться на спорте».
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Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
МОК решил отменить церемонию награждения в случае попадания Валиевой в тройку призеров
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх, если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров в женском одиночном катании.
«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», – передает релиз МОК РИА «Новости».
Короткую программы женщины представят 15 февраля, произвольную 17 февраля.
«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который имеет положительный результат образца допинг-пробы А, хоть нарушение антидопинговых правил еще не установлено», – сказано в заявлении.
Также не состоится церемония награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
При этом МОК по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК организует достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
CAS пояснил, что при принятии решения учел несвоевременное извещение спортсменки о положительной допинг-пробе, статус Валиевой как «защищенной персоны», поскольку ей меньше 16 лет, а также принял во внимание «фундаментальные принципы справедливости, пропорциональности, невозместимого ущерба и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой», которая не сдавала положительных проб во время Олимпиады в Пекине. В отношении фигуристки проведут дисциплинарную процедуру по поводу положительной допинг-пробы, но в сложившихся обстоятельствах недопуск фигуристки до личного турнира Игр нанес бы ей непоправимый ущерб. Также в CAS отметили, что комиссия не рассматривала в деле Валиевой вопросы, связанные с командным турниром на Олимпийских играх.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой афоризмом Юлия Цезаря
Российская лыжница Вероника Степанова попрощалась с Олимпийскими играми в Пекине цитатой древнеримского императора Юлия Цезаря.
«Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил)! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех. И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей – лыж», – написала спортсменка в Instagram.
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Степанова на ОИ завоевала золотую медаль в женской эстафете. Она стала самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок (21 год 39 дней), превзойдя достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая выиграла золото Олимпиады-1998 в возрасте 21 года и 60 дней.
На Олимпиаде в Пекине еще будут разыграны медали в женском командном спринте (16 февраля) и масс-старте (20 февраля).
Напомним, женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
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Темнокожая бегунья из США усмотрела расизм в допуске Валиевой к ОИ
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Американская бегунья Ша'Карри Ричардсон считает, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
Ричардсон была дисквалифицирована летом за употребление каннабиса. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио, хотя ожидалось, что американская звезда спринта станет одной из обладательниц медалей. Дисквалификация Ричардсон привела к возобновлению дискуссии об исключении марихуаны из списка запрещенных для спортсменов веществ.
«Драма ситуации еще и в том, что за неделю до победы на олимпийском отборе, которым являлся чемпионат США, Ричардсон похоронила свою биологическую мать, предпочитая не особо вдаваться в подробности этой истории. А еще чуть раньше она призналась в том, что как минимум на текущий момент у нее есть девушка», – сообщал «Матч ТВ».
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой Ричардсон заявила: «Можем ли мы получить внятный ответ о разнице ее положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая», – пишет «Чемпионат».
«Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми», – заявила она. Ричардсон считает, что «ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство». Бегунья добавила, что ей «все равно, что они говорят».
Отметим, что Ричардсон 21 год, а Валиева обладает статусом «защищенной персоны», поскольку ей всего 15 лет.
Напомним, CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Завершилось заседание Спортивного арбитража по делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрения апелляций на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил генсек суда Матье Риб.
Выездная панель CAS начала заседание в 20.30 по местному времени (в 15.30 мск) и продолжалась почти семь часов. Генсек заявил, что заседание «было долгим». Риб отказался «комментировать его итоги», передает РИА «Новости».
«Теперь панель удаляется до утра. Решение будет озвучено завтра – после часа дня по местному времени», – приводит его слова ТАСС.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью на Первом канале прокомментировала задержку с обнародованием положительной допинг-пробы Валиевой: «Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся».
«Надеюсь, что так же грамотно, как это было всё спланировано, мы так же грамотно сумеем это всё расследовать и вынести справедливый вердикт», – заявила она.
Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Российский лыжник Устюгов решил не бежать марафон на Олимпиаде в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не побежит марафон.
Вяльбе пояснила, что 13 февраля 29-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине, передает RT.
По ее словам, Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 км. Такая договоренность со спортсменом была достигнута еще до эстафеты.
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Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.
Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета России по лыжным гонкам с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Терапевт рассказал о найденном в организме Валиевой триметазидине
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Триметазидин считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы, доказательств этого в медицине нет, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, комментируя информацию о том, что данное вещество могло оказаться в организме фигуристки Камилы Валиевой посредством питья из одного стакана с дедушкой, принимающего лекарство для сердца.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин, которое было обнаружено у российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, поскольку она пила из его стакана.
«Это вещество уже давно известно, наши спортсмены уже по этому поводу отстранялись от участия в соревнованиях. Триметазидин – вещество, которое улучшает функцию сердца и способствует лучшей переносимости физических нагрузок. Но это справедливо только в том случае, если это вещество человек получает в терапевтических дозах и по определенным показаниям», – говорит Карабиненко.
Он не исключает, что данное вещество действительно могло содержаться в препарате, которым лечится дедушка Валиевой, однако что именно это за лекарство, ему предположить трудно. Более того, он сомневается, что препарат мог передаться спортсменке через стакан, из которого пил свое лекарство дедушка – доза вещества теоретически была бы крайне мала для ее выявления в организме.
«Дедушка что, разжевал таблетку и слюней напускал в этот стакан, что ли? Я не знаю, как мог быть загрязнен этот стакан. Лично у меня больше подозрений, что скорее была заранее испорченная этим веществом пробирка. Но доказать теперь это вряд ли можно будет, конечно», – считает врач.
Специалист объясняет, что есть целый список препаратов, которые в спорте запрещены, но в терапевтических целях в некоторых случаях допускаются. Но фигуристка никакими болезнями, при которых ей мог быть показан данный препарат, не заболевала. Ни о каких проблемах с сердцем, например, скрытой сердечной недостаточности, не сообщалось. По крайней мере, об этом не было известно.
«В 15 лет много чего в организме происходит, например, идет гормональный дисбаланс, но так, чтобы это могло повредить сердечной деятельности – я не склонен утверждать. Да и триметазидин – препарат, который никого еще не убил, но и каких-то фантастических результатов в спорте не может дать. Он ведь считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы. Но доказывающих это явление фактов в медицине тоже нет», – объясняет Карабиненко.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что взятая 25 декабря прошлого года допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку от соревнований, однако позже ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.
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МОК объяснил отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.
«Мы хотим вручить медали «правильным людям». Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный. Нам надо было найти баланс между интересами спортсмена, которому разрешено продолжить выступление, и спортсменов, которые заслужили церемонию награждения. Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Очень особенная церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», – передает РИА «Новости» слова Освальда.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Журова: Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это еще и продолжается
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Отменив церемонии награждения в случае попадания Камилы Валиевой на пьедестал, МОК подстраховался от возможных претензий других стран. Но до нашей фигуристки информацию об этом решении лучше пока не доводить, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполнительный комитет МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«Это кому-то покажется логичным, потому что разбирательство до конца еще не проведено. Есть решение, которое сегодня было озвучено: по всем правилам Камила имеет право участвовать в соревнованиях, потому что вина ее не доказана. При этом если в дальнейшем будет доказана ее вина, то придется медаль отдавать», – говорит Журова.
Чтобы не «отбирать» в случае чего медаль, впервые в истории Олимпийских игр олимпийскими чемпионами и призерами люди будут условно (до окончания расследования), продолжает собеседница. Сделано это, по ее мнению, для того, чтобы предостеречь претензии и всевозможные петиции, которые могут предъявить МОК другие страны – участницы соревнований.
«С другой стороны, такое резкое решение отразится на наших участницах. Ведь не только Камила, но и все другие девочки – призеры пока условные. Причем это давит только на наших спортсменок – другие будут понимать и радоваться, что в случае чего им достанется медаль. И лично я бы никому из троих наших девочек эту информацию сейчас не доносила, чтобы они спокойно выступали эти два дня и не знали, что принято такое решение», – рекомендует депутат.
Она подчеркивает, что выступать на Олимпийских играх, понимая, что ты чемпион условный, очень тяжело, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление.
«Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это все еще и продолжается. Только она обрадуется, что ее допустили, а значит, практически не видят ее вины, а тут новое решение через несколько часов. Весь мир сейчас будет сопереживать ей, ведь фигуристке всего 15 лет. Взрослые люди понимают, что это ребенок. Я надеюсь, что тренерский штаб Камиле ограничит возможности доступа к информации, постарается создать ей все-таки позитивную обстановку перед выступлением. И важно будет надеть на нее наушники после короткой программы, чтобы она не слышала возгласы журналистов, особенно иностранных», – считает Журова.
Ранее специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал такое решение торжеством здравого смысла и справедливости.
Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир
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«Все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя соответствующие решения Международного олимпийского комитета (МОК).
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Однако позже МОК сообщил, что принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«МОК, который убрал награждение фигуристов, как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – считает Добровинский.
Он отмечает, что данное решение несправедливо и по отношению к другим участникам соревнований. «Если есть факт того, что Камила допущена до одиночного катания, то почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения в том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале?» – задается вопросом адвокат.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала не рассказывать Валиевой о решении МОК не проводить церемонию награждения в случае, если она станет призером в женском одиночном катании, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление. Кроме того, она объяснила, что данное решение было принято с целью подстраховаться от возможных претензий других стран.
МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон
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Дела о положительных допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой и американской бегуньи Ша'Кэрри Ричардсон не имеют ничего общего между собой, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Ричардсон сдала положительный тест 19 июня, результаты пришли быстро, и Американское антидопинговое агентство обработало их до Игр в Токио. Ричардсон приняла один месяц дисквалификации с 28 июня. Надеюсь, ясно, что здесь ситуация (с Валиевой) другая», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на вопрос, в чем разница между делами Валиевой и Ричардсон.
Ранее Ричардсон заявила, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Валиеву допустили к одиночным соревнованиям на Олимпиаде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, сообщается в релизе суда.
«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Таким образом, россиянка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.
Отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» и особого подхода к ним.
«CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады», – говорится в релизе.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
РУСАДА: Допинг-проба Валиевой была доставлена в достаточный для проверки срок
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой была доставлена в лабораторию Стокгольма в достаточный для выполнения проверки срок.
Уточняется, что лаборатория в Стокгольме в январе проинформировала РУСАДА, что допинг-проба Валиевой будет проверена в приоритетном порядке, однако предоставила заключение лишь 7 февраля, сообщает ТАСС.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
В Олимпийском комитете США разочаровались решением CAS по делу Валиевой
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Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд заявила, что в организации разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на личный турнир Олимпийских игр в Пекине.
«Мы разочарованы сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества заключается в защите целостности спорта и обеспечении соответствия наших спортсменов, тренеров и всех участников самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают. Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать борьбу за чистый спорт от имени спортсменов всего мира», – передает РИА «Новости» слова Хиршланд.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
В решении CAS подчеркивается, что в отношении Валиевой будет проведена дисциплинарная процедура по поводу положительной допинг-пробы, но в сложившихся обстоятельствах недопуск фигуристки до личного турнира Игр нанес бы ей непоправимый ущерб. Также в CAS отметили, что комиссия не рассматривала в деле россиянки вопросы, связанные с командным турниром на Олимпийских играх, где все еще не проведена церемония награждения.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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