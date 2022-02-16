Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

МОК выступил с заявлением по ситуации с Валиевой

Международный олимпийский комитет ведет консультации с заинтересованными национальными олимпийскими комитетами о том, как быть с церемонией награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Мы бы хотели, чтобы полное решение (по делу Валиевой) было принято в ближайшее время, но это крайне маловероятно. Процедура на данный момент идет, мы не знаем результата и не знаем, когда он будет. Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», – передает РИА «Новости» слова Адамса.

По его словам, МОК примет любое решение CAS по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований Олимпиады в Пекине. «Напомню всем, что это решение только об отстранении Валиевой от старта и только об этом. МОК в любом случае примет это решение CAS, каким бы оно ни было», – сказал Адамс.

«На ОКР никто не указывал, как на виновника ситуации (с Валиевой). Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», – добавил он.

Адамс заявил также, что в ситуации с рассмотрением дела Валиевой важно не допускать каких-либо домыслов. «И еще раз позвольте напомнить, что Камиле Валиевой 15 лет, – сказал Адамс. – Мы уважаем закон, но еще важнее не допускать домыслов в этой сложной ситуации».

Адамс также выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине запомнятся не по делу Валиевой. «Надеюсь, эти Олимпийские игры запомнят не по делу Валиевой, – сказал Адамс. – Важно, чтобы все было честно, чтобы СМИ могли все это освещать. Тем не менее, больше освещают соревнования, а не дело Валиевой. На Олимпиадах бывают такие случаи, но тест был сдан не здесь – его брали еще до Нового года. К сожалению, такое случилось, но надо сконцентрироваться на спорте».

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».