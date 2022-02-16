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16 февраля, среда | Последнее обновление — 08:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова указала на разное понимание ценности свободы в России и США
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Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Олимпиады с датчанами
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Голкипер Иван Федотов займет место в воротах сборной России в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине против команды Дании.
Встреча состоится в среду и начнется в 9.00 мск. Федотов проведет четвертый матч в стартовом составе сборной России на Олимпиаде, передает РИА «Новости».
Составы звеньев действующих олимпийских чемпионов на игру с датчанами выглядят следующим образом:
Первое: защитники Никита Нестеров, Александр Никишин – нападающие Станислав Галиев, Андрей Чибисов, Вадим Шипачев (капитан);
Второе: Александр Елесин, Егор Яковлев – Владимир Ткачев, Арсений Грицюк, Никита Гусев;
Третье: Сергей Телегин, Вячеслав Войнов – Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Антон Слепышев;
Четвертое: Дамир Шарипзянов – Сергей Андронов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Кирилл Семенов.
Россияне уже обыгрывали датчан на групповом этапе турнира – 2:0. Также в групповой стадии сборная России победила швейцарцев (1:0) и потерпела поражение от чехов (5:6, в овертайме).
МОК объяснил попадание триметазидина в организм Валиевой
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Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.
Как сообщил журналист издания USA Today Том Шэд, по словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, передает ТАСС.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой афоризмом Юлия Цезаря
Российская лыжница Вероника Степанова попрощалась с Олимпийскими играми в Пекине цитатой древнеримского императора Юлия Цезаря.
«Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил)! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех. И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей – лыж», – написала спортсменка в Instagram.
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Степанова на ОИ завоевала золотую медаль в женской эстафете. Она стала самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок (21 год 39 дней), превзойдя достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая выиграла золото Олимпиады-1998 в возрасте 21 года и 60 дней.
На Олимпиаде в Пекине еще будут разыграны медали в женском командном спринте (16 февраля) и масс-старте (20 февраля).
Напомним, женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
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Терапевт рассказал о найденном в организме Валиевой триметазидине
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Триметазидин считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы, доказательств этого в медицине нет, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, комментируя информацию о том, что данное вещество могло оказаться в организме фигуристки Камилы Валиевой посредством питья из одного стакана с дедушкой, принимающего лекарство для сердца.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин, которое было обнаружено у российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, поскольку она пила из его стакана.
«Это вещество уже давно известно, наши спортсмены уже по этому поводу отстранялись от участия в соревнованиях. Триметазидин – вещество, которое улучшает функцию сердца и способствует лучшей переносимости физических нагрузок. Но это справедливо только в том случае, если это вещество человек получает в терапевтических дозах и по определенным показаниям», – говорит Карабиненко.
Он не исключает, что данное вещество действительно могло содержаться в препарате, которым лечится дедушка Валиевой, однако что именно это за лекарство, ему предположить трудно. Более того, он сомневается, что препарат мог передаться спортсменке через стакан, из которого пил свое лекарство дедушка – доза вещества теоретически была бы крайне мала для ее выявления в организме.
«Дедушка что, разжевал таблетку и слюней напускал в этот стакан, что ли? Я не знаю, как мог быть загрязнен этот стакан. Лично у меня больше подозрений, что скорее была заранее испорченная этим веществом пробирка. Но доказать теперь это вряд ли можно будет, конечно», – считает врач.
Специалист объясняет, что есть целый список препаратов, которые в спорте запрещены, но в терапевтических целях в некоторых случаях допускаются. Но фигуристка никакими болезнями, при которых ей мог быть показан данный препарат, не заболевала. Ни о каких проблемах с сердцем, например, скрытой сердечной недостаточности, не сообщалось. По крайней мере, об этом не было известно.
«В 15 лет много чего в организме происходит, например, идет гормональный дисбаланс, но так, чтобы это могло повредить сердечной деятельности – я не склонен утверждать. Да и триметазидин – препарат, который никого еще не убил, но и каких-то фантастических результатов в спорте не может дать. Он ведь считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы. Но доказывающих это явление фактов в медицине тоже нет», – объясняет Карабиненко.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что взятая 25 декабря прошлого года допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку от соревнований, однако позже ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.
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Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия
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Олимпийский комитет России (ОКР) принял решение не брать российскую фигуристку Камилу Валиеву на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, сославшись на плохое самочувствие спортсменки.
После проката короткой программы фигуристка не стала общаться с прессой, она прошла мимо представителей СМИ в сопровождении главы пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова.
«Участие (в пресс-конференции) после короткой программы необязательно, все вопросы к ОКР», – цитирует РИА «Новости» модератора микст-зоны.
Позже в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.
Ранее Камила Валиева допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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Валиева с ошибкой на тройном акселе лидирует в короткой программе на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла.
Камила Валиева вышла на лед второй в заключительной группе участниц. При исполнении короткой программы, она допустила ошибку на приземлении с первого прыжкового элемента – акселя в три с половиной оборота. Затем фигуристка чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. После окончания выступления фигуристка была почти расплакалась, но сдержалась, передает РИА «Новости».
За исполнение короткой программы Валиева получила 82,16 балла, она занимает текущее первое место. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
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Ранее сообщалось, что Камила Валиева провела тренировку короткой программы с ошибкой на тройном акселе.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Российские биатлонисты завоевали олимпийскую бронзу в эстафете
Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала сборная Норвегии, серебряные медали завоевала команда Франции, передает ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Родственники Валиевой выступили на слушании о допинг-пробе фигуристки
Мама и дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.
Как сообщило американское издание The New York Times, дед Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки снятое в машине видео, в котором продемонстрировал на камеру упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда ему становилось плохо, передает РИА «Новости».
Также издание сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы. Также мама Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
Накануне Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой у «одиночниц».
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
При этом МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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МОК раскритиковал высказывание Освальда про источник запрещенного вещества у Валиевой
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд не обладал достоверной информацией о попадании запрещенного вещества в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, поскольку не участвовал в судебном разбирательстве, сообщили в пресс-службе МОК.
«Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. По его словам, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.
Губерниев резко высказался в адрес оскорбивших биатлониста Латыпова фанатов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев грубо обозвал болельщиков, которые сразу после мужской эстафеты писали оскорбления биатлонисту Эдуарду Латыпову.
«Ребят, я что хочу сказать: те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте, пожалуйста, вы – не люди, вы – говно», – заявил Губерниев в своем Telegram-канале.
Напомним, мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Сборная России лидировала в эстафете до последней стрельбы, однако Латыпов ушел на два штрафных круга и финишировал третьим. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.
Позже биатлонист извинился за свое выступление.
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Биатлонист Латыпов извинился за выступление в эстафете на Олимпиаде
Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов попросил прощения за свое выступление в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России лидировала в эстафете до последней стрельбы, однако Латыпов ушел на два штрафных круга и финишировал третьим. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.
«Не справился со своей работой сегодня. Очень разочарован. Прошу прощения у всех. Боролись за золото, очень этого хотели, но не получилось. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Стрельба стоя – это что-то с чем-то у меня. Хорошо, что удалось сохранить третье место. Для меня и для ребят это очень важно, потому что это Олимпиада, третье место тут – достойный результат. Я рад, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. В биатлоне всякое может быть, все может перевернуться за один рубеж. Верю, что это сделает меня сильнее», – передает РИА «Новости» слова Латыпова.
Биатлонист объяснил, что случилось на последней стрельбе.
«Я пытался переждать порыв ветра, но непонятно было, сколько будет длиться он. Сдувало сильно, да и самочувствие было не очень хорошим. Не было той концентрации, которую хотелось бы иметь. После первых промахов больше пошла психология. Все преимущество было упущено, оставалось только терпеть на финишном круге. Мыслей о золоте не было. Задача была попасть во все мишени, шел делать работу, но она вообще не получилась. Сделаю выводы и буду двигаться дальше», – добавил Латыпов.
Как заявил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский, случившееся на последнем рубеже в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине стало для Латыпова трагедией.
«Конечно, это психология. Эдик попал в порыв ветра, начал стрелять и сделал два промаха. А потом уже перестоял и потерял уверенность. Не знаю, что сказать Эдику. Тут либо промолчать, либо поддержать. Для Латыпова это трагедия. Никита Крюков после Сочи долго отходил, несколько месяцев. Есть риск, что у него начнется комплекс последнего этапа. Не скажу, что у нас была убегающая эстафета. У нас нет состава, который мог бы убежать. Работали по сопернику. Для меня результат тоже трагедия в какой-то степени», – сказал Каминский.
Наставник российских биатлонистов также объяснил, какие цели были у команды на эстафету.
«В эстафете хотели бороться за золото. Почти все сработало. Перед последней стрельбой говорил Эдику работать спокойно и в штатном режиме. Наверное, ему надо было переждать порыв. В лыжах с таким отрывом было бы золото? Лыжи есть лыжи, там нет стрельбы. Обидно, но что делать», – добавил Каминский.
Как заявил бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Латыпов не справился с эмоциями на последнем огневом рубеже в эстафете на Олимпиаде.
«Конечно, эмоции после гонки большие. Настолько хорошо работала команда на первом, втором и третьем этапах, шансы были огромные. Но рассчитывать на медали можно только после финального рубежа, самого последнего выстрела. А мы увидели, что Латыпов в решающий момент «сгорел». Стрельба получилась максимально непредсказуемой, такого он никогда не делал. При этом идеальная для нас погода, в которую мы отлично бегаем. В таких условиях нам комфортнее, чем всем остальным участникам. Знаем, как согреваться, что надевать, как готовить лыжи. Но коррективы внесли эмоции», – заявил Драчев.
«Не сказал бы, что на четвертом этапе должен был бежать Цветков. Эдуард тоже стабильно работал, провел немало эстафет в последние годы, причем именно четвертым. Его специально готовили, чтобы парень был «битым», надежным. Но олимпийское золото сожгло ему грудь. Не смог удержать эмоции, на рубеже не получилось абсолютно ничего. Просто «сгорел», причем еще до рубежа. Было видно, как у него тряслись руки, эмоции не позволили справиться с этим упражнением. На Олимпиаде нередко случаются подобные «горения» даже у фаворитов», – добавил он.
Как рассказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, мужская сборная России по биатлону упустила золото в эстафете на Олимпиаде-2022 из-за ошибки тренерского штаба.
«Были большие надежды в связи с этой гонкой. Но была совершена тренерская ошибка: на четвертый этап ни в коем случае нельзя было ставить Латыпова. Последним должен был бежать либо Логинов, либо Цветков, у которых такого опыта гораздо больше. А Эдик откровенно нахлебался в борьбе за бронзу. У нас был похожий случай, когда Александр Привалов на Кубке мира ставил четвертым Николая Круглова-старшего на четвертый этап. Я Коле тогда говорил: «Ты первый раз стал чемпионом мира, эмоции зашкаливают – откажись от четвертого этапа». Тот потом в кулуарах говорил, что это я, мол, просто хотел финишировать, сорвать все лавры. Во время гонки передал Круглову эстафету с преимуществом в 1,47 и сразу подошел к Привалову: «Поздравляю с серебром!». Так и вышло – закончили эстафету вторыми», – сказал Тихонов.
«Нашей сборной просто не хватило опыта, потеряли нюх на такие вещи. Хоть бы посоветовались тогда! Надо было ставить Латыпова на второй или третий этап, а Цветков как наш лучший стрелок завершал бы. В результате ведь стрельба все и решила», – добавил собеседник агентства.
Ранее российские биатлонисты завоевали олимпийскую бронзу в эстафете.
Российские конькобежцы обеспечили себе минимум серебро ОИ в командной гонке
Российские конькобежцы вышли в финал А командной гонки и обеспечили себе как минимум серебряные медали Олимпийских игр в Пекине.
Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров в полуфинале установили олимпийский рекорд – 3 минуты 36,61 секунды – и опередили американцев Итана Кепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана на 0,44 секунды, передает РИА «Новости».
За золотые медали Олимпиады россияне поспорят с норвежцами. Финалы А и B, в которых будут разыграны медали в этом виде программы, состоятся позднее во вторник.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Организаторы Олимпиады-2024 пообещали извлечь урок из дела Валиевой
Организаторы летней Олимпиады-2024 в Париже намерены использовать дело с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, чтобы в будущем такая ситуация не повторилась, говорится в заявлении организаторов ОИ-24.
Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
«Париж-2024» на 100% привержен борьбе с допингом и работает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить честность соревнований в 2024 году и защиту спортсменов. Мы должны использовать эту ситуацию (дело Валиевой), чтобы избежать ее повторения. Нашим главным приоритетом будет разработка и реализация эффективной антидопинговой программы, которая защищает права спортсменов и честность соревнований», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters заявление организаторов Игр в Париже.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Минниханов поддержал Валиеву
Глава Татарстана Рустам Минниханов высказал слова поддержки в адрес российской фигуристки и уроженки региона Камилы Валиевой.
«Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся», – написал Минниханов в своем Instagram.
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В посте также размещен фрагмент интервью со спортсменкой.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх, если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров в женском одиночном катании. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля.
Сама Валиева признавалась, что испытывает эмоциональную усталость из-за скандала.
Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых олимпийцев в англоязычных соцмедиа
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Российская фигуристка Камила Валиева вытеснила японского фигуриста Юдзуру Ханю с первого места топа персон англоязычных соцмедиа по ОИ, возглавив рейтинг самых упоминаемых спортсменов.
Рейтинг топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в англоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Олимпийских игр. Для его построения проанализировано более 50 млн сообщений.
Камила Валиева была упомянута 2808 раз – интернет-пользователи обсуждали ситуацию вокруг истории с допинг-пробой фигуристки и решение допустить спортсменку к личным соревнованиям.
Второе место досталось японскому фигуристу Юдзуру Ханю (2,037), в интернете продолжили обсуждать его пресс-конференцию и фото оттуда, свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного пекинской Олимпиаде.
Третьей по упоминаемости стала китайская фристайлистка Эйлин Гу (1,789), завоевавшая «серебро» в слоупстайле. Интернет-пользователи репостили публикации с фотографиями спортсменки и подписью «А какая Элин сегодня ты?». Четвертое место досталось китайскому сноубордисту Су Имину (1,129). Он стал олимпийским чемпионом в биг-эйре.
Канадская конькобежка Изабелль Вайдеман (707), завоевавшая вместе с партнершами золото в командной гонке преследования, расположилась на пятой строчке рейтинга. Шестой по упоминаемости стала китайская фристайлистка Сюй Мэнтао (578), взявшая золотую медаль в лыжной акробатике. Партнерши Вайдеман по команде, канадские конькобежки Валери Мальте (526) и Ивани Блонден (471) расположились на седьмом и восьмом местах рейтинга.
Американский фристайлист Аарон Блунк (415) обсуждался пользователями Сети в связи с его заявлением об ОИ, в котором он похвалил антиковидные меры организаторов.
Австрийская сноубордистка Анна Гассер (399), ставшая двукратной олимпийской чемпионкой в биг-эйре, замкнула «десятку» самых упоминаемых спортсменов в англоязычных соцмедиа в связи с ОИ.
Наибольшую вовлеченность у англоязычных пользователей вызвал пост швейцарской телерадиокомпании SRF в Instagram, посвященный завоеванным во вторник швейцарскими спортсменами медалям и текущему положению команды на общем зачете.
На втором месте популярных публикаций оказался пост французской лыжной федерации в TikTok с реакцией на последнюю стрельбу во время мужской биатлонной эстафеты, в которой команда завоевала серебро. На третьей позиции публикация в Instagram Международного союза биатлонистов о результатах мужской эстафеты: «Норвегия завоевала золотые медали после драматического финального этапа».
Ранее российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой у «одиночниц».
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке
Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебряные медали в командной гонке и принесли сборной России 20-ю награду на Олимпиаде в Пекине.
Россияне в финале А уступили 2,38 секунды норвежцам Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену (3.38,08), передает РИА «Новости».
В активе сборной России на Играх-2022 стало 20 медалей: четыре золотые, семь серебряных, девять бронзовых.
Ранее в полуфинале командной гонки Алдошкин, Трофимов и Захаров установили олимпийский рекорд – 3 минуты 36,61 секунды.
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