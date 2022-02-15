Лавров счел информационным терроризмом заявления о «вторжении» России на Украину

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15 февраля, вторник | Последнее обновление — 15:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия отказалась участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ
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Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая.
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Россию поставили – как они полагают – перед невозможным выбором между двумя способами национального самоубийства. Либо мы гнёмся, ломаемся и оставляем Новороссию. Либо бросаемся на защиту – и заранее раскрученный маховик санкций сломает нас всё равно.
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лавров счел информационным терроризмом заявления о «вторжении» России на Украину
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Военные учения российских войск и возвращение их в места постоянной дислокации происходит в соответствии с запланированным графиком независимо от истерики Запада из-за якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«[Военные учения российских войск проходят] независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идет», – цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, учения проходили на российской территории, они начинаются и заканчиваются «строго в соответствии с заранее согласованным графиком». То же касается совместных учений российских и белорусских военных и аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке.
Ранее Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов, которые спрашивали его о вторжении России на Украину после того, как он несколько раз давал комментарии на эту тему.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала обвинения в подготовке.
Зеленский обратился к нации с призывом надеть желто-синие ленточки
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.
«Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно как никогда», – заявил в своем обращении глава Украины, сообщает УНИАН.
«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», – сказал президент.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», – объявил Зеленский.
«У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», – сказал глава Украины в своем телеобращении.
Cогласно подписанному им документу, 16 февраля необходимо поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10.00 (11.00 мск) гимн Украины, провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Кабмину президент поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий.
Кроме того, утвержденный правительством план мероприятий должен предусматривать создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном положении с ситуацией безопасности, мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Пентагон призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации
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Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что часть российских масштабных военных учений уже завершается, часть будет завершена в ближайшее время.
Кирби заявил, что «не оспаривает слова» Шойгу о завершении учений. Однако при этом Кирби сказал, что Россия «продолжает наращивать силы вдоль границы с Украиной». По его словам, «открытость» Москвы «по поводу учений можно только приветствовать». Однако, как заявили в Пентагоне, Россия «совсем не транспарентна относительно этого масштабного наращивания сил», передает РИА «Новости».
«Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений», – сказал он, добавив, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт. Кирби призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.
Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине. Кирби сказал, что «нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине».
Небольшое число военных США находятся на Украине, они обеспечивают безопасность американских дипломатов, сказал Кирби, инструкторов Пентагона по противовоздушной обороне на территории страны нет, передает ТАСС.
США отметили, что совместное заявление России и Китая «стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе». «Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», – заявил Кирби.
Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи попросил главу Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».
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Захарова объявила день провала западной военной пропаганды
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что 15 февраля, которое западные СМИ назвали «датой вторжения» России на Украину, войдет в историю как день провала западной военной пропаганды.
«15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», – написала Захарова в Telegram.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину на фоне якобы существующей угрозы вторжения России в республику.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.
В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Крупнейшая украинская авиакомпания начала выводить самолеты за границу
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На Украине крупнейший авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начал массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя из-за риска обострения ситуации вокруг страны, сообщило профильное издание «Новости авиации Украины».
«На момент публикации материала из аэропорта «Борисполь» на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика. Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST», – передает РИА «Новости» сообщение.
По данным издания, это касается 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний Украины – МАУ, SkyUp и Bees Airline.
Накануне пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
Ранее сообщалось, украинский кабмин решил выделить на гарантии страховщикам 16,6 млрд гривен (590 млн долларов), чтобы избежать прекращения авиарейсов.
Напомним, сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили
рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания
на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали
миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Киев отказался выполнять минские соглашения «на условиях России»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», сообщило украинское ведомство.
Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».
Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.
Кроме того, Кулеба утверждает, что Москва якобы пытается «манипулировать содержанием минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности». По словам министра, «минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях», которые предполагают, в частности, «прямой диалог» Киева с Донбассом. При этом Украина выразила готовность к переговорам с участием российской стороны в «нормандском» и других форматах.
Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».
Немцы раскритиковали украинского посла за наглость
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Читатели немецкой газеты Die Zeit возмутились требованием посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тыс. противотанковых ракет из-за угрозы российского «вторжения».
«12 тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского. Даже если это игра в хорошего и плохого полицейского», – подчеркнул Abatefetel, передает РИА «Новости».
«К чему такие сложности? Расширение НАТО на восток с 1990-х годов и отсутствие гарантий безопасности для России – совершенно понятные причины того, что Россия потеряла терпение. Поэтому: никаких ракет Украине, вместо них гарантии безопасности России! В чем тут проблема?» – задался вопросом mahna mahnam.
«Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!» – выразил мнение Gastauftritt.
«Что именно Украине непонятно в том, что Германия не хочет поставлять оружие? Нет значит нет. Это постоянное попрошайничество просто замучило. Сколько еще раз вы собираетесь попросить и получить отказ?» – возмутился Ciel colorе.
«А я требую себе «Порше». Вполне разумный вариант, учитывая, что ЕС Украине уже 17 млрд евро перечислил», – сыронизировал Levant.
«Украинский посол потребовал от Берлина поставок 12 тыс. противотанковых ракет». Потребовал? Этот человек становится все наглее. Совсем недавно Мельник издевательски заметил, что немецкая экономическая помощь Украине находится лишь на уровне Конго. А чем украинцы лучше бедных людей в Республике Конго, которых, кстати, вдвое больше, чем жителей Украины? Этого посла нужно поставить на место!» – подытожили читатели.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что лицемерие Германии заключается в том, что в 2020 году страна поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 млн евро, а Украине отказывается поставлять оружие для самообороны.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Американские СМИ назвали экономическую причину кризиса на Украине
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Экспорт сжиженного природного газа из США в Европу резко вырос на фоне ситуации на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal.
По словам автора статьи Дэниэла Ергина, рост добычи нефти и газа в США позволил вытеснить российских конкурентов с европейского рынка, передает РИА «Новости».
«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире – почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России – и крупнейшим в мире производителем природного газа», – заявил Ергин.
При этом автор заявил, что эскалация ситуации на Украине и энергетический кризис в Европе «проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США».
Ранее лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что США потеряли главенствующее положение на мировой арене, теперь они пытаются использовать ситуацию вокруг Украины для своей выгоды.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Дипломатам США велели уничтожить компьютеры и телефоны в посольстве в Киеве
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Американское посольство временно переносится из Киева во Львов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. СМИ пишут, что Госдеп велел уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии.
Wall Street Journal со ссылкой на источники из США пишет, что эти меры сделают здание посольства непригодным для функционирования в качестве дипмиссии, передает РИА «Новости».
Как заявил Блинкен, посольство переносят в связи с «значительным наращиванием российских сил» у границы с Украиной. Оно «продолжит поддерживать контакты» с правительством Украины. Блинкен заявил, что дипмиссия намерена и далее поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.
Блинкен сказал, что американцы «с нетерпением ждут возвращения персонала в посольство» в Киеве, «как только позволят условия». Он заверил, что США продолжают предпринимать «искренние усилия с целью достижения дипломатического решения» ситуации. По его словам, «путь к дипломатии остается реальным, если Россия решит добросовестно взаимодействовать», передает ТАСС.
Он считает перенос посольства «оправданной мерой предосторожности», которая «никоим образом не подрывает» обязательства США перед Украиной. Блинкен утверждает, что приверженность Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины является незыблемой». При этом глава Госдепа призвал всех американцев временно покинуть Украину.
Представитель госдепартамента США Нед Прайс заверил, что решение о переводе посольства США на Украине из Киева во Львов не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов. Прайс сообщил, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и большинство остающихся в стране сотрудников посольства уже находятся во Львове.
На вопрос о том, соответствует ли действительности информация об уничтожении компьютеров и системы телефонной связи, представитель Госдепа указал, что в подобных случаях предусмотрены определенные процедуры, хотя не стал уточнять какие. Прайс выразил уверенность, что во Львове сотрудники посольства будут в безопасности и продолжат работу с властями Украины.
Напомним, СМИ сообщали, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.
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Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
СМИ: Зеленский обратится к украинцам в понедельник вечером
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники.
«Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам», – пишет агентство.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
США предложили Украине гарантии суверенного долга на 1 млрд долларов
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Власти США предложили предоставить Украине гарантии суверенного долга на сумму до 1 млрд долларов для поддержки проведения реформ в стране, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Власти США предлагают Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом. Это предложение в сочетании с прочными партнерскими связями между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, Группой семи и иными сторонами, предоставляющими помощь на двусторонней основе, укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание людей перед лицом дестабилизирующий действий России», – передает ТАСС текст заявления.
Напомним, Канада решила предоставить Украине летальное вооружение и кредит в 392,5 млн долларов США. В январе Канада предоставила Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов (на тот момент 96,2 млн долларов США) на поддержку ее экономической устойчивости и проведение реформ.
Россия отказалась участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ
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Россия не будет принимать участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Нет, не будем», – цитирует РИА «Новости» ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Консультации по Венскому документу в ОБСЕ, запрошенные ранее Киевом, запланированы на 17.00 мск вторника.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки».
В воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Москва не ответила на запрос Киева по Венскому документу. «Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск России вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», – указал министр.
Запрос, который, по словам Кулебы, Россия проигнорировала, был отправлен в прошлую пятницу. Опираясь на положения Венского документа, Кулеба потребовал информацию о военной деятельности у границ Украины и в Крыму, а именно: «точные районы проведения военной деятельности, даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней».
На Украине заявили об отсутствии предпосылок для «вторжения» России
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Сейчас нет предпосылок для полномасштабного вторжения России на украинскую территорию в ближайшее время, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16-го, то ли 17-го числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», – цитирует его ТАСС.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Байден ответил на вопрос об Украине поздравлением с Днем святого Валентина
Президент США Джо Байден предпочел вместо ответа на вопрос о кризисе вокруг Украины поздравить журналистов с Днем святого Валентина.
Держа за руку супругу Джил, Байден вышел из вертолета, который доставил президентскую чету в Белый дом после выходных в загородной резиденции Кемп-Дэвид, передает РИА «Новости».
«Репортеры выкрикивали вопросы. Он не остановился для разговора... Его спросили, действительно ли российское вторжение на Украину ближе, чем когда-либо. Байден приспустил маску и сказал: «Счастливого дня Валентина», – описывает сцену сообщение журналистского пула Белого дома.
Отмечается, что ко дню святого Валентина у Белого дома появилась «валентинка» с цитатой из Евангелия о непреходящей силе любви и изображениями двух новых питомцев президентской семьи – щенка Коммандера и кошки Уиллоу.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Белый дом сообщил об отсутствии в графике Байдена визита на Украину
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Сейчас у президента США Джо Байдена нет планов совершить визит на Украину, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя приглашение со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
Жан-Пьер сказала, что сейчас у нее «нет никаких планов поездок», которые можно было бы «в предварительном порядке анонсировать». «Нет поездки, которую я сейчас могу подтвердить. График президента выглядит вот так. И, безусловно, нет подтверждения визита на Украину», – приводит ее слова ТАСС.
Она заявила, что в центре внимания США «сейчас находится продолжение бесед на рабочем уровне», это должно «гарантировать», что американская сторона «держит открытой дверь для дипломатии».
Белый дом подтвердил, что США рассматривают возможность предоставления кредитных гарантий Украине в рамках пакета дополнительных мер макроэкономической поддержки. Жан-Пьер отказалась привести какие-либо подробности. Телеканал Fox сообщал, что США готовы помочь Украине с привлечением займа на сумму в 1 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Жан-Пьер, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о наличии у Москвы и Запада возможности договориться по проблемам безопасности, заявила, что США «работают над тем, чтобы достичь дипломатического решения в целях деэскалации кризиса» и «продолжают взаимодействовать с российским правительством в полной координации» с союзниками.
При этом Вашингтон «трезво смотрит на перспективы этого, принимая во внимание шаги, которые Россия открыто делает «на земле», сказала она. По ее словам, США готовы к любому повороту событий в ситуации вокруг Украины, но предпочли бы видеть движение по пути дипломатии вместе с Россией.
Жан-Пьер заявила, что власти США проводят консультации с рядом стран и компаний о возможности наращивания и перенаправления поставок энергоносителей в случае обострения ситуации вокруг Украины и необходимости заменить российский экспорт для стабилизации рынка. Она пояснила, что США работают над тем, чтобы «выявить в Северной Африке и на Ближнем Востоке дополнительные объемы нероссийского природного газа», которые могли бы быть направлены в Азию и США. Жан-Пьер не ответила однозначно на вопрос о том, готовы ли власти США отказаться от закупок нефти в России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Напомним, Зеленский пригласил Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации». Источники заявляют, что Зеленский призвал Байдена приехать «как можно скорее», но визит «маловероятен».
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