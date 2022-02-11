В Сети высмеяли заявления минобороны США о ценностях армии

|
11 февраля, пятница | Последнее обновление — 16:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД отказался принимать коллективный ответ ЕС и НАТО о неделимости безопасности
Разделы
11 февраля 1829 года в Тегеране озверелой толпой был убит русский писатель и дипломат Александр Грибоедов. Вместе с ним погибло все российское посольство, кроме одного человека.
Подробности...
Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские.
Подробности...
Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии.
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...
В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Сети высмеяли заявления минобороны США о ценностях армии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пользователи Twitter высмеяли публикацию министерства обороны США о ценностях американской армии.
«Разнообразие, равенство и инклюзивность необходимы вооруженным силам США», – говорится в посте министерства в Twitter, который сопровождается статьей о внедрении этих принципов.
Не все читатели микроблога поддержали этот призыв, заявив, что противники США «смеются над ними».
«Отдавать приоритет инициативам по внедрению «разнообразия» вместо повышения боеготовности и снижения количества смертей – это безумие», – считает notecstatictobehere.
«Войну с КНР мы, видимо, собрались проиграть», – сделал вывод Not Anthony.
«Интересно, а в китайской армии происходит то же самое?», – поинтересовался Ryan James Girdusky.
«Эта цель достигнута еще 50 лет назад, когда я служил в армии. Продолжайте в том же духе, так вы сведете на нет все успехи», – написал Daniel Speight.
«Страшно подумать, что эти люди отвечают за нашу безопасность. На кого они вообще работают?» – возматился Cat PhD.
Ранее трансгендерам разрешили служить в вооруженных силах США. При этом экс-президент США Дональд Трамп в 2018 году подписал меморандум, согласно которому трансгендеры не могут служить в американской армии.
В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
|
|
Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Самолет А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной РЛС
|
|
Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил информированный источник.
«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сообщил источник РИА «Новости».
А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна «Вега», ТАНТК им. Бериева и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса – концерн «Вега» – создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
Ранее источник в ОПК сообщил, что поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год.
Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
«Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.
В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.
Эксперт объяснил долгую подготовку первого полета самолета А-100 с включенным радаром
|
|
Самолет летает с конца 2017 года, но все это время его доводили до ума. Четыре года для такой доработки – нормальный срок. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов, комментируя первое использование самолета радиолокационного дозора А-100 «Премьер» с включенным радаром.
«Одно дело – макетная сборка в цехе, другое – скомпоновать все блоки оборудования. Все эти четыре года разработчики проверяли совместимость и работу отдельных блоков и агрегатов самолета, его систем навигации, боевого управления и передачи информации. Насколько я знаю, всей этой работой занимается отдельное конструкторское бюро в Таганроге», – пояснил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Важный показатель – электромагнитная совместимость аппаратуры. Положим, есть два блока с одинаковым питанием, но рядом их нельзя располагать из-за того, что друг на друга они отрицательно влияют. Тогда нужно не только развести их по разным бортам, но и поставить специальную перегородку с сетками, которые не дали бы электронному вакууму повлиять на функциональность самолета», – пояснил специалист.
Самолет дорабатывали не только на земле, но и в воздухе, в разных географических условиях. «Возможно, пришлось полетать вблизи европейских, натовских стран. Нужно было посмотреть, как он летает и в Арктике, и на Юге нашей страны, и в Сирии. Вообще есть две большие разницы – летать в мирном небе и летать «по войне», – отметил собеседник.
«Кроме того, работу А-100 нужно согласовывать с работой командования и других боевых единиц. С самолетом Миг-31, допустим, оснащенного ракетами «Кинжал». С бомбардировщиком ТУ-160-М2, с ракетами Х-101, Х-555, новыми крылатыми ракетами. С управлением комплекса «Сармата» – и так далее, не говоря уже о согласовании действий с воздушными командными пунктами первых лиц страны и с руководством силовых структур, которые также могут быть задействованы в «угрожаемый период» или период боевых действий. Вот эти вопросы и «облетываются» теперь». На это уходит много времени. Вот почему радар у самолета, можно сказать, появился только сейчас – спустя четыре года», – заключил Попов.
О том, что А-100 «Премьер» накануне провел свой первый полет с работающей радиолокационной станцией, сообщило в четверг РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сказал собеседник агентства.
На государственные испытания А-100 планируется передать в этом году, сообщил генеральный конструктор Московского концерна радиостроения «Вега» (входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех») Владимир Верба.
Напомним, самый первый полет А-100 состоялся в ноябре 2017 года. Самолет был разработан концерном «Вега» и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева – на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
А-100 может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта самолет обеспечивает связь с различными группировками войск. Он может получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников.
Ранее источник в ОПК сообщал, что поставка в Воздушно-космические силы самолета А-100 запланирована на 2024 год.
Названы места проведения новых учений НАТО в Европе
Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3.
Канал сообщил, что «ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года», а учения Trojan Footprint, «которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии», передает РИА «Новости».
В среду правительство Словакии одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Также правительство страны одобрило участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Позже глава МИД страны извинился за инцидент.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
Сообщалось также, что в НАТО задумались над усилением сил на Востоке на долгосрочной основе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЧФ провел в Крыму учения с применением береговых ракетных комплексов «Бастион»
Дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.
Военнослужащие выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. Расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых стартовых позиций, сообщили на флоте.
Всего в учении, проведенном в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
Ранее в Черном море прошли совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК «Бал» и «Утес» и фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ).
Россия и Белоруссия начали военные учения «Союзная решимость»
|
|
Военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
«10 февраля на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость – 2022», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В ходе учения будут проводиться маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Помимо того, во время учений планируется усилить охрану границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Кроме того, военные России и Белоруссии должны будут найти и уничтожить незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.
Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Французский генштаб опубликовал переговоры с «Адмиралом Григоровичем» во время учений
Генеральный штаб французских вооруженных сил опубликовал запись переговоров по радио французской военно-морской группы с экипажем российского фрегата «Адмирал Григорович» в ходе морских учений.
«После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса «Адмирал Григорович», – цитирует сообщение генштаба «Звезда».
-
Отмечается, что моряки обменялись профессиональными мнениями об обеспечении безопасности участников маневров во время их проведения. Также генштаб опубликовал аудиозапись беседы.
В России напомнили Западу о наличии специалистов на случай военно-технического ответа
На случай отсутствия прогресса в диалоге по гарантиям безопасности с Западом и если понадобится принятие военно-технических мер, в России есть квалифицированные специалисты в этой области, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил, что «если прогресса не будет и дело дойдет до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере», передает РИА «Новости».
Он отметил, что вопрос о военно-техническом ответе пока является гипотетическим, дипломаты будут использовать любую возможность для достижения договоренностей, не поступаясь при этом принципиальными позициями России и не позволяя заходить за красные линии.
При этом он подчеркнул, что переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
В России разработали способный погружаться под воду патрульный корабль «Страж»
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, сообщили в пресс-службе предприятия.
Первый вариант меньшего водоизмещения был разработан в 2021 году и предложен также на экспорт.
«Это наиболее крупная версия, длиной около 72 метра и нормальным водоизмещением около 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность», – передает РИА «Новости» слова представителя «Рубина».
Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.
Этот вариант имеет максимальный состав вооружения – малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает «Страж» опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.
Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки.
Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны – это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до 4 тыс. миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена.
Как почеркнули в «Рубине», в период сокращения военных бюджетов, вызванного необходимостью борьбы с пандемией и её последствиями, все более востребованными становятся многофункциональные корабли.
«Нашим ответом на этот вызов времени является сочетание в проекте «Страж» подводных и надводных свойств. Благодаря такому синтезу корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта. Более того, возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами: более простыми и выгодными», – сказала представитель «Рубина».
Проект «Страж» создается как «настраиваемый», его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям, отметили в «Рубине».
Ранее гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит сообщил, что ЦКБ МТ «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
В МИД сочли возможное размещение ксомплексов THAAD под Харьковом провокацией
Потенциальное размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом является шантажом и провокацией, направленной против России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия – это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление», передает ТАСС.
«Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно», – добавил он.
В свою очередь замглавы МИД Александр Панкин на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на просьбу прокомментировать возможную реакцию России, если США удовлетворят запрос Киева на поставку противоракетных комплексов THAAD на Украину, сказал, что Москва и сейчас призывает Вашингтон вести себя осмотрительно и не делать глупостей, «вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход».
«Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны, а наши коллеги, видимо, позаботятся о других», – добавил он.
Ранее в Кремле назвали призыв Киева разместить под Харьковом комплекс THAAD шагом к дестабилизации.
Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Летающий радар А-100 решили передать на госиспытания в 2022 году
На государственные испытания авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 «Премьер» планируется передать в этом году, сообщил генконструктор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех») Владимир Верба.
«Начался важный этап испытаний А-100 – авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Ученые и конструкторы подтвердили, что российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения находятся на мировом уровне. В течение 2022 года мы планируем завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания», – передает РИА «Новости» слова Вербы.
Как отмечают в Ростехе, в ходе нового испытательного полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры. Полет проходил с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения.
В Ростехе сообищи также, что А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенным радаром в штатном режиме.
«Специалисты концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Бериева в составе ПАО «ОАК» (оба входят в госкорпорацию «Ростех») провели первый полет авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения», – отметили в Ростехе.
В корпорации уточнили, что в полете были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры, самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.
«Полет прошел в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики», – рассказал командир экипажа, летчик-испытатель ТАНТК им. Бериева Сергей Пархаев.
Авиационный комплекс нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены разработанные «Вегой» обтекатель с новейшими антенной системой и специальным радиотехническим оборудованием. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.
Как отмечают в Ростехе, при создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.
Как сообщил ранее информированный источник, А-100 выполнил первый полет с включенным радиолокационным оборудованием в среду, 9 февраля, с аэродрома в Таганроге.
Глава Генштаба Герасимов прибыл в Белоруссию для проверки готовности военных к учениям
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость», сообщили в Минобороны России.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Отмечается, что учения являются заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля была выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также прошла проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.
В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».
Российские морпехи на учениях «Союзная решимость-2022» отработали уничтожение «боевиков»
Морпехи Восточного военного округа (ВВО) России на учениях «Союзная решимость-2022» отработали уничтожение условных боевиков, сообщили в Минобороны России.
«В ходе совместного учения с подразделениями морской пехоты ВВО на полигоне Обуз-Лесновский (Белоруссия) отработали практические действий по обнаружению, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирования в условиях городской застройки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На полигоне были оборудованы объекты, обозначающие городские здания и сооружения. Военные потренировались искать потенциальные ловушки и самодельные взрывные устройства и скрытно перемещаться в группах.
Завершились занятия проведением стрельб из стрелкового оружия. Для маскировки огневых позиций особое внимание уделялось «использованию различных элементов конструкций и подручных средств».
Напомним, совместные учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских Вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
|
|