Россияне выразили уверенность в честности выборов

В честности результатов выборов в России уверены 57% граждан, только 8% опрошенных заявили о том, что лично сталкивались с нарушениями на выборах, а 42% респондентов слышали о них, но лично не встречали, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Федоров заявил в ходе мастер-классе на площадке Ассоциации НОМ, что «мнение о нечестности выборов распространено в нашей стране достаточно широко, однако эмпирических подтверждений у избирателей нет», говорится в сообщении на сайте НОМ.

Говоря об исследовании, проведенном после выборов в Госдуму, он отметил, что большинство избирателей считают – число нарушений на выборах не увеличилось (26% убеждены в их снижении, 37% – в том, что их число не изменилось).

Социолог также рассказал, какое мнение превалировало среди россиян по вопросу о легитимности выборов в октябре 2021 года: 57% опрошенных (против 35%) убеждены в честности результатов выборов, из них 27% полагают, что они отражают реальные предпочтения россиян, а 30% допускают незначительные нарушения, которые не оказали существенного влияния на итоги кампании.

Внимание привлекло и отношение россиян к институту общественного наблюдения: 45% избирателей полагают, что присутствие наблюдателей на участках позитивно влияет на чистоту выборов, однако такой же процент респондентов также считает, что их присутствие не оказывает существенного влияния на честность выборов.

При этом абсолютное большинство избирателей подтвердили, что общественные наблюдатели находились на участках повсеместно.

«Имидж у общественного наблюдателя неплохой, но это явно то, над чем нужно поработать. Важно, чтобы наблюдатели воспринимались как гарант честности выборов», – отметил Федоров.

В целом доверие избирателей к институту выборов, подчеркнул эксперт, складывается из большого числа факторов, в числе которых совпадение фактического результата и мнения о том, как проголосовало окружение, наличие реакции властей на выявленные фальсификации, допуск оппозиционных кандидатов на выборы и другие.