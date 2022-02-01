Костюшкин извинился перед волгоградцами за оскорбившее их видео

США получили от России ответ на предложения Вашингтона по безопасности

Соединенные Штаты получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента США.

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался приводить какие-либо подробности и раскрывать содержание документа. «Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной», – заявил американский чиновник.

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.

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Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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