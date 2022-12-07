Лавров обвинил США в увиливании от темы биолабораторий на Украине

Эксперт: США изобретут для России альтернативу статусу «страна-спонсор терроризма»

Американист Дудаков: США начнут изобретать новые санкционные подходы к России

Статус «спонсороа-терроризма» приведет к полному разрыву экономических связей США с Россией. Это способно существенно навредить самому Вашингтону. Альтернативой станет создание нового подхода к санкционному давлению на Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил американист Малек Дудаков.

«Если в Европе термин «страна-спонсор терроризма» достаточно расплывчатый с юридической точки зрения, то в США с ним все более конкретно: имеется четкий перечень действий для Госдепартамента и казначейства, которые должны быть предприняты в отношении государства, попавшего под данное определение», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

«В первую очередь, юридические требования США в отношении «страны-спонсора терроризма» диктуют полную закрытость финансового сектора подобного государства от остального мира. От SWIFT отключаются все банки страны, чего в отношении России еще не предпринимается. У нас сохраняется определенной число банков, не попавших под санкции», – подчеркивает эксперт.

«Также всем американским компаниям и гражданам запрещается вести бизнес со «страной-спонсором терроризма» под угрозой уголовного преследования. Сейчас ничего подобного нет. Америка закупает продукцию, поступающую из России. Однако стоит отметить, что иногда это происходит на вторичном рынке. Вместе с тем, некоторые поставки идут напрямую», – акцентирует политолог.

«В случае принятия такого статуса, Штатам придется полностью отказаться от покупки удобрений из России, хотя санкции в этой сфере не накладывались. Немаловажным фактором станет и полный запрет на выдачу виз всем лицам, обладающим российским гражданством. Сейчас процедура получения виз в США россиянами усложнена, но все же действует», – указывает собеседник.

«Существует пространство, в котором ограничения против России можно ужесточать, но все-таки, американцы к этой ситуации подходят рационально. Понимание того, что чересчур жесткие меры могут ударить по самому Вашингтону, присутствует. Имеется ряд сфер, где зависимость американской экономики от России до сих пор присутствует. Те же удобрения, для примера», – рассуждает эксперт.

«Альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма», о которой говорит Блинкен, может стать новая санкционная повестка. Я не думаю, что американцы изобретут какой-то новый юридический термин, но они однозначно будут грозить новым видом санкций в тех отраслях, где ограничения не заденут интересы американского бизнеса», – резюмирует Дудаков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».

«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – сказал он в эфире CNN.

Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.

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