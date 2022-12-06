Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях

Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты.

Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков.

Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве.