Финалистка премии «Мы вместе» рассказала о центрах помощи недоношенным младенцам в 28 городах

Москвичка Саниям Коваль с 2015 года реализует проект «Ресурсный центр ранней помощи»

«Забота о семьях с недоношенными детьми и детьми с патологией развития, создание общей системы оздоровления таких детей просвещение среди врачей – такие основные задачи нашего проекта», – рассказала газете ВЗГЛЯД участница форума «Мы вместе», москвичка Саниям Коваль. Она участвовала в церемонии вручения премии «Мы вместе», состоявшейся в Москве.

«Можно сказать, что наш проект «Ресурсный центр ранней помощи» опирается на жизненный опыт руководителя. Я росла в атмосфере, когда благотворительность считалась нашим «семейным кодом». В нашем доме всегда была куча детей – у нас многодетная многонациональная семья, на сегодня у меня 25 племянников. Моя бабушка во время войны организовала детский приют, куда принимала всех нуждающихся сирот. Моя мама, переезжая с места на место с отцом-военным, тоже устраивала детские центры и сады, чтобы дать возможность другим мамам работать. Я сама начинала как волонтер в приюте, работала волонтером онкоцентра», – вспоминает Саниям Коваль, руководитель благотворительного фонда «Подари солнечный свет».

Поводом для создания фонда послужил случай из собственной жизни Коваль: «Мой сын родился с весом в 980 граммов. Он был такой маленький, недоношенный. Но я его выходила и вырастила. Потом я поняла, что этот опыт могу передать другим мамам. Это сейчас и делаю», – поделилась волонтер.

Прежде всего, проект направлен на поддержку семей с недоношенными детьми, что включает в себя просветительскую подготовку родителей и информационно-консультационное сопровождение, пояснила Саниям. «Основной вектор – внедрение обучающих курсов для родителей в перинатальные центры, детские клинические больницы, женские консультации. Самой важной победой наша команда считает спасение детей. Это ситуации, например, когда родители собирались отказаться от недоношенного ребеночка, но в итоге их удалось переубедить, а дети остались в своей кровной семье», – добавляет она.

«Помню в своей практике такую маму. У нее родилась дочь весом до килограмма. Она очень испугалась, что ребенок станет инвалидом, что она не сможет воспитывать дочку, что уйдет муж. Она все время плакала и не хотела оставлять у себя ребенка. Я показали ей примеры родившихся с весом в 420 и 500 граммов детей, показала, какие из них вырастают прекрасные взрослые люди. На следующий день пришел батюшка, мы покрестили ребенка. Сегодня этой девочке уже три года. Мы до сих пор общаемся, помогаем этой семье, встречаемся на различных праздниках», – вспоминает Коваль.

По словам Коваль, еще пять лет назад проект реализовывался полностью бесплатно, но сегодня он финансируется за счет гранта и помощи спонсоров. «Проект разросся – он действует уже в 28 городах России. В нем участвуют не только рядовые волонтеры, но также волонтеры-психологи, врачи. Проведено 60,4 тыс. лекций, арт-терапевтических занятий и специальных занятий «Дни красоты» по психологической разгрузке. С 2020 года прозвучало более 2 тыс. онлайн-лекций и прямых эфиров со специалистами. Информационную и психологическую поддержку получили более 50 тыс. человек», – резюмировала волонтер.

Как сообщал портал «Мос.ру», фонд «Подари солнечный свет» был учрежден Саниям Коваль в 2015 году. Он оказывает материальную, психологическую и социальную поддержку семьям с недоношенными детьми, помогает российским перинатальным центрам, развивает адаптивный спорт и привлекает внимание общественности к детям, появившимся на свет раньше времени.

Фонд реализует несколько проектов: «Только дыши» – помогает недоношенным детям, нуждающимся в кислородной терапии, «Верю в тебя!» – посвящен минимизации риска тяжелых патологий из-за раннего рождения, а также «Белые лепестки» – создан для развития и социализации детей, рожденных раньше срока. Проект фонда Школа для родителей «Новая жизнь вместе» получил грантовую поддержку мэра Москвы.

В понедельник финалист премии «Мы вместе» Саниям Коваль приняла участие в состоявшейся в Москве церемонии награждения победителей конкурса.

Международная премия «Мы вместе» присуждается за вклад в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. Основной ее задачей является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Подать заявки на участие могли граждане РФ старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании. Номинанты, социальные инициативы которых признаны победителями, получат финансовую поддержку в размере 3,5 млн рублей.

Награду лучшим вручает президент России. В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.