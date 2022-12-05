Финалист «Лидеров России» решил открыть в Башкортостане школу осознанного родительства

В Башкортостане в 2023 году откроется проект «Школа осознанного родительства». Участники программы узнают, как физиологически и психологически подготовиться к появлению детей, сообщил автор проекта, акушер-гинеколог, победитель трека «Здравоохранение» и суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Динар Габдрахманов.

«Сегодня большинство семейных пар становятся родителями спонтанно. К примеру, в Башкортостане всего около 20% супругов проходят подготовку перед наступлением беременности, а это катастрофически мало. Речь идет не только о приеме витаминно-минеральных комплексов, это также выявление хронических заболеваний, терапия патологий, психологическая подготовка к становлению родителем. Когда беременность и роды будут осознанными, ребенок родится здоровым и семья к его появлению будет подготовлена. Каждая желанная беременность, которая завершилась благополучно, будет стимулировать женщину повторить поход в роддом за следующим малышом», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организатор «Школы осознанного родительства» подготовит серию лекций и мастер-классов, выпустит большим тиражом информационные буклеты и создаст видеоролики, призывающие жителей республики внимательно относиться к здоровью всех членов своей семьи и планировать рождение детей.

«Молодежь очень быстро подхватывает тренды, в том числе в области здоровья, поэтому нам надо этим воспользоваться и с помощью современных инструментов общения донести до них мысль, что быть осознанными родителями – важно и модно. Мы будем проводить лекции в высших учебных заведениях Башкортостана, создавать видеоуроки и интересную социальную рекламу, а также привлекать к нашей работе лидеров мнений и кумиров молодежи», – пояснил Габдрахманов.

Врач выразил уверенность, что проект «Школа осознанного родительства» уже к концу 2023 года поможет увеличить как минимум вдвое количество молодых супружеских пар, прошедших прегравидарную подготовку (прием необходимых препаратов, обследование и лечение выявленных патологий) до наступления беременности, что в свою очередь улучшит показатели здоровья беременных и новорожденных.

При этом он особо отметил, что его проект нацелен не только на молодежь. Проект получил поддержку экспертного совета по здравоохранению Молодежного парламента при Госдуме. Интерес к нему также проявили некоторые другие регионы страны. «Наш проект может быть легко перенесен в каждый регион и масштабирован по всей стране, надеемся, в перспективе это и произойдет», – отметил Габдрахманов.

Динар Габдрахманов 13 лет работает в области акушерства и гинекологии. По итогам 2021 года занимает первое место в рейтинге акушеров Башкортостана. Окончил четыре учебных заведения, включая Башкирский государственный медицинский университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. Является председателем молодежного совета регионального профсоюза работников здравоохранения и состоит в совете молодых врачей при министерстве здравоохранения Башкортостана.