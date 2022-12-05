Участники конкурсов «Россия – страна возможностей» поучаствовали в акселераторе проектов

Победители и финалисты конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие в акселераторе проектов, программе интенсивного развития социальных инициатив через инструменты обучения, менторства и экспертной поддержки в рамках клуба «Эльбрус».

В течение двух месяцев участники программы с помощью трекеров из числа победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» будут работать над ускоренным развитием устойчивых бизнес-моделей социально-ориентированных проектов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего на участие в программе поступило 270 заявок от победителей и финалистов различных проектов и конкурсов президентской платформы. Из них 30 проектов попали в акселератор: 15 проектов – от участников конкурса «Лидеры России», два – от участниц программы «Женщина-лидер», четыре – от проекта «Мастера гостеприимства», пять – от конкурса «Моя страна – моя Россия» и по одному проекту от конкурсов «ТопБлог», «Твой ход», «Флагманы образования» и движения «Мы вместе».

Большинство проектов специализируется на оказании социальной помощи населению в сферах образования, здравоохранения, культуры, развитии туризма. На крупнейшей диалоговой площадке Москвы, в Общественной палате, победители и финалисты различных конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» – впервые публично представили свои социальные инициативы.

«В этом году акселератор клуба «Эльбрус» из пилотного проекта вырос в открытый, в нем могли принять участие финалисты и победители всех конкурсов президентской платформы. Отрадно, что уникальная механика менторства, применяемая в акселераторе клуба «Эльбрус», теперь приносит пользу не только проектам победителей конкурса «Лидеры России», но и участникам других конкурсов. Мы рассчитываем, что каждый участник, прошедший акселерацию, продолжит свое профессиональное развитие в этом направлении, применит полученные знания, умения и навыки у себя в регионе. В клубе «Эльбрус» мы реализуем социальные проекты уже четвертый год, их более десяти, а за счет акселератора мы можем увеличить количество этих проектов до 100 и более в год. Это значит, что количество людей, которые получат поддержку за счет участников конкурса платформы «Россия – страна возможностей», будет измеряться сотнями тысяч по всей стране», – сказала председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

Демодень – завершающий этап акселерационной программы клуба Лидеров России «Эльбрус», выпускной день для участников, во время которого они презентовали свои проекты широкой публике, потенциальным партнерам и представителям корпораций, в формате питч-сессии.

Член Общественной палаты, основатель компании Impact Lab, победительница конкурса «Лидеры России» и автор проекта «Акселератор» Евгения Дмитриева подвела итоги второго сезона проекта.

«Всего на участие в программе поступило 270 заявок от победителей и финалистов различных проектов и конкурсов президентской платформы, 81 проект прошел предакселерацию и только 30 проектов были отобраны в проект. За 2 месяца акселерации было проведено 132 образовательных мероприятия: встречи с трекерами проектов, форум-встречи, Q&A сессии. В этом году к нам пришли участники не только с готовыми идеями, уже функционирующими проектами, но и с инициативами на начальных этапах», – сказала Дмитриева.