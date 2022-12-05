Лукашенко рассказал, как «вытащил из морга» женщину

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, как после его вмешательства женщину почти «вытащили из морга»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал внезапные проверки системы здравоохранения и качества лечения в райбольницах после того, как ему удалось спасти женщину в больнице в Шкловском районе.

Лукашенко вспомнил случай спасения больной женщины в больнице Шкловского района во время доклада министра здравоохранения Дмитрия Пеневича.

По словам президента Белоруссии, в Шкловском районе женщина находилась при смерти, но благодаря его вмешательству, ее «практически вытащили из морга». Лукашенко заявил, что его тревожит качество лечения в небольших больницах, где лежат «люди попроще», а также настораживает ситуация в ФАПах, где нет ничего, передает БелТА.

Президент Белоруссии предупредил, что независимые специалисты выборочно проверят больницы, и тогда «спрятаться под плинтус никому не удастся», «пощады никому не будет, и не спасет лечение больших начальников».

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии есть все, чтобы лечить на нужном уровне.

«Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но толкает к размышлению», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Белоруссии заявили о скором выпуске своей вакцины от коронавируса.