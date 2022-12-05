В Испании изъяли адресованные Украине конверты с глазами животных

В МИД Украины заявили, что адресованные дипучреждениям Украине конверты с глазами животных изъяли в Испании

Полиция Испании изъяла три конверта, которые были направлены в посольство и консульства Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Отмечается, что в почтовом отделении в Испании полицией были изъяты три конверта, предположительно, с глазами животных. Начаты следственные действия, передает РИА «Новости».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заверил, что «вагнеровцы» не имеют отношения к посылкам с окровавленными глазами животных, которые получили украинские дипмиссии в Европе.

В МИД Украины сообщили, что после взрыва в посольстве Украины в Мадриде в диппредставительства страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, а также в генконсульства в Неаполе и Кракове и консульство в Брно «поступили окровавленные пакеты», в которых «находились глаза животных». По данным СМИ, посольство Украины в Ватикане измазали экскрементами.