Американская «дочка» канадской ЧВК GardaWorld продолжает нанимать сотрудников для работы на Украине, в том числе снайперов и оружейников, следует из размещенных в сети LinkedIn вакансий компании, которую обвиняли в причастности к подготовке диверсии, аналогичной терактам на «Северных потоках», на аммиачном трубопроводе Тольятти – Одесса.

О планах сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса ранее заявил военно-дипломатический источник. По его словам, на территории Одесского припортового завода «будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их «поражения» в результате «ракетного удара» российских вооруженных сил».

Контрактники канадской ЧВК GardaWorld по договору с администрацией морских портов Украины осуществляют функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области.

Как следует из данных компании в LinkedIn, для службы на Украине требуются менеджер по логистике, начальник смены, оружейник и снайпер. Соискатели должны быть гражданами США, передает РИА «Новости».

ЧВК GardaWorld базируется в Канаде, в ее рядах более 120 тыс. сотрудников, многие наемники ранее служили в британских спецслужбах.

Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ готовит диверсию на Одесском припортовом заводе, чтобы отвлечь внимание от катастрофических потерь в Донбассе.