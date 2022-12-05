Лавров заявил о заинтересованности России в заключении мирного договора между Баку и Ереваном

Россия заинтересована в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, готова способствовать в разблокировании транспортных связей, а также в делимитации границы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лавров отметил важность выполнения трехсторонних договоренностей глав России, Армении и Азербайджан, также в конце октября был очередной саммит в Сочи.

Глава МИД подчеркнул, что Россия готова способствовать заключению мира, разблокированию транспортный связей, в том числе делимитации границы, и заинтересована в том, чтобы росло доверие по линии общественных связей, политологами и так далее, передает ТАСС.

Лавров заявил, что на переноворах затронут вопросы взаимодействия в регионе, каспийскую тематику, контакты в ООН, ОБСЕ, СНГ.

Министр напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами, в плане юбилейных мероприятий предусмотрены обмен визитами. Он указал на особую значимость подписания декларации о союзнических отношениях во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.