Шольц пообещал помогать Украине оружием «сколько необходимо»

Шольц: ФРГ будет помогать Украине оружием столько, сколько необходимо

Германия будет поставлять Украине необходимые вооружения, в том числе средства ПВО и артиллерию «сколько нужно». С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs.

Шольц отметил, что его стране из-за конфликта на Украине пришлось «переосмыслить» принцип экспорта вооружений, и впервые в новейшей истории Германии поставлять оружие в войне, которая идет между двумя государствами.

«В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским я ясно дал понять: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Сегодня Украина больше всего нуждается в артиллерии и системах ПВО, именно их Германия поставляет в тесной координации с союзниками и партнерами», – передает ТАСС слова Шольца.

Канцлер ФРГ отметил, что Берлин поддерживает Киев поставками бронетранспортеров, противотанкового оружия, зенитных орудий и ракет, а также радиолокационными системами, около 5 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС будут проходить обучение в Германии.

Отдельно Шольц рассказал о поставках Киеву танков из Чехии, Греции, Словакии и Словении, которые обещали или уже поставили Украине около 100 советских боевых танков, в обмен на что Германия предоставит этим странам отремонтированные немецкие танки.

Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».