Московский депутат указал на важность импортозамещения в области лечения животных

Московский депутат Козлов указал на важность импортозамещения в области лечения животных

Одним из значимых направлений в импортозамещении в столице станет развитие предприятий по производству ветеринарных препаратов, сказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Сильное производство фармацевтической продукции – это одно из стратегических направлений импортозамещения для столицы и всей страны, помощь нужна не только людям, но и животным, цитирует Козлова «Вечерняя Москва».

Парламентарий рассказал, что в Москве создали препарат для неингаляционной анестезии кошек и собак, его можно применять для многих операций.

Выпуск препаратов для ветеринарии перспективен для промышленности, поскольку она будет обеспечена спросом. Заявки на анестезию уже начали подавать не только московские учреждения, но и региональные, сообщает АГН «Москва».

Всего в городе есть 26 государственных учреждений для лечения домашних питомцев. У заведений есть современное оборудование для проведения сложных хирургических операций.