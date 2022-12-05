Пенсионера из Москвы обвинили в убийстве молодой жены

Подозреваемому в убийстве 30-летней жены 65-летнему москвичу предъявили обвинение, сообщила глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Обвинение предъявлено по статьям «Убийство», а также по статье «Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему», сказала Нефедова ТАСС.

Сам мужчина рассказал, что женился на убитой в 2016 году, они проживали в его квартире. Через какое-то время он переоформил квартиру на подругу супруги, и у них начались конфликты – мужчина заподозрил жену в изменах.

В начале декабря 2022 года жена приехала на машине к нему и потребовала освободить квартиру. В ответ на это мужчина выстрелил ей в лицо из револьвера. После этого он сел в ее автомобиль и отогнал на другую парковку. Подозреваемый заметил, что супруга еще жива, и выстрелил еще четыре раза, после чего ушел.

Суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что 65-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве супруги 1992 года рождения. Тело погибшей огнестрельным ранением находили на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки.