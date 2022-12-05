Стало известно о гибели в Швеции чеченского оппозиционера Абдурахманова

Чеченский оппозиционер и блогер Тумсо Абдурахманов был убит в Швеции, сообщил признанный экстремистским Telegram-канал 1ADAT, который ведут его соратники.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на 1ADAT, Тумсо Абдурахманов был «расстрелян ночью группой лиц». Точная дата смерти не приводится, известно лишь, что 3 декабря сторонники оппозиционера в чеченской иммигрантской организации «Вайфонд» сообщили о его исчезновении. По их словам, на связь также перестал выходить представитель организации и брат Тумсо – Мохмад Абдурахманов.

1ADAT утверждает, что они провели внутреннее расследование, подтвердившее его гибель, при этом его брат Мухаммад был «скрыт спецслужбами».

Абдурахманов был одним из критиков главы Чечни Рамзана Кадырова и сторонником независимости региона. В 2015 году оппозиционер утверждал, что его якобы похитили люди, связанные с родственниками Кадырова, и «отвезли на разговор». После этого он принял решение уехать из России. В 2021 году Абдурахманов получил в Швеции политическое убежище.

Ранее СМИ сообщили, что Абдурахманов, проживающий в Польше, якобы получал угрозы от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из-за слов об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове.

Блогер назвал его «предателем чеченского народа», в ответ спикер парламента Чечни в Instagram* якобы «объявил блогеру кровную месть».

В Кремле также прокомментировали эту ситуацию.

Как сообщил пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, Даудов не говорил о «кровной мести» блогеру Тумсо Абдурахманову, его слова неправильно перевели.