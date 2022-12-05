Гинцбург предупредил об опасности тяжелых осложнений свиного гриппа

Директор центра Гамалеи Гинцбург предупредил о схожести тяжелых осложнений свиного гриппа с дельта-штаммом коронавируса

Свиной грипп или штамм гриппа А (H1N1) 2009 поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса, вероятность тяжелых легочных осложнений после свиного гриппа в несколько раз выше по сравнению с многими другими вариантами вируса, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал, что грипп H1N1 отличается большей легочной патологией, он образует, как и дельта-штамм коронавируса, синцитий – это большие клетки. Директор центра Гамалеи пояснил, что когда эти большие клетки начинают разрушаться, то очень много вируса выходит в межклеточное пространство, вирус может попадать в легкие. Ученый предупредил, что в связи с этим вероятность тяжелых легочных осложнений, воспалений легких, даже не бактериальной природы, а вирусной природы, при заражении H1N1 кратно увеличивается по сравнению со многими другими антигенными вариантами гриппа, передает ТАСС.

Эксперт пояснил, что вирус гриппа на время заболевания создает иммунодефицит, вследствие этого после заболевания гриппом иммунная система человека перестает справляться с привычными бактериями, которые живут на человеке и вокруг него, в результате к свиному гриппу присоединяются бактериальные инфекции: бронхит или воспаление легких.

Напомним, в конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил об угрозе свиного гриппа и призвал вакцинироваться.