Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян считает, что для того, что избежать «экономического суицида», Евросоюзу нужно прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и «успокоить» Владимира Зеленского.

Он считает, что «сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», передает РИА «Новости».

ПО мнению политика, украинский конфликт «зашел не в то русло», Зеленский использует ситуацию для ослабления России.

«Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского – уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка», – заявил он.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что этот конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.