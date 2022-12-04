СМИ: Ответственный за финансовые операции в ИГ задержан на севере Сирии

Космонавт предложил неожиданный способ решить политические проблемы

Космонавт Шкаплеров считает, что лидеров крупных стран нужно отправить в космос для примирения

Лидеров крупных стран можно посадить в одну ракету и отправить в космос, где после общения друг с другом они вернулись бы на Землю, и тогда политические проблемы исчезнут, заявил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Своей идеей решить политические проблемы Шкаплеров поделился на Конгрессе молодых ученых. Он предложил собрать лидеров крупных стран, посадить их в ракету и отправить в космос, но не в одну сторону, им необходимо попасть в эту атмосферу, посмотреть на Землю со стороны. Космонавт уверен, что никаких проблем с политикой после возвращения лидеров на Землю не будет, передает ТАСС.

По его словам, Международная космическая станция является примером места, где люди из разных стран, с разными вероисповеданиями вместе работают, живут по полгода и больше, он считает, что всех, кто попадает на МКС можно считать дипломатами.

По словам Шкаплерова, летать в космос и быть там космонавты не боятся, а вот хоть один раз не полететь страшно. Он отметил, что за 60 лет в России и СССР более 200 человек было подготовлено к полету, при этом в космосе побывало больше половины из них.

II Конгресс молодых ученых проходит в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 1–3 декабря, в нем примут участие более 3 тыс. гостей из России и еще примерно 40 стран. Программа включает семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в России.