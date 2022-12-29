Глава Минобороны Турции рассказал о целях Анкары в Сирии

Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара борется с терроризмом в Сирии

Анкара уважает территориальную целостность Сирии, единственной целью Турции является борьба с терроризмом и защита границы и безопасности страны, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар заявил, что одним из самых важных вопросов, который обсуждался на встрече, был вопрос борьбы с терроризмом. Министр подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность и суверенные права всех соседей, особенно Сирии и Ирака, и что единственной целью является борьба с терроризмом.

«Мы заявили, что стремимся нейтрализовать членов террористических организаций, таких как PПK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и Daesh* (ИГ*, запрещена в РФ), которые представляют угрозу для Сирии», – приводит РИА «Новости» слова Акара.

Также министр заявил, что на трехсторонней встрече Турция заверила, что прилагает усилия для обеспечения безопасности страны, народа и границ, для предотвращения дальнейшей миграции из Сирии в Турцию.

«Мы подчеркнули, что сирийская проблема должна быть решена инклюзивным образом в рамках резолюции СБ ООН 2254. Работа, которая будет проведена в ближайшие дни, может внести серьезный вклад в мир и стабильность в регионе и Сирии», – отметил Акар.

Он также подчеркнул, что после встречи с российским и сирийским коллегами в Москве работа, которая будет проведена в ближайшие дни, может внести серьезный вклад в стабильность в Сирии.

Ранее министры обороны России, Сирии и Турции на трехсторонних переговорах в Москве обсудили пути разрешения сирийского кризиса.