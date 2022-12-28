Эксперт рассказал, как скажется повышение минимальной цены на водку на россиянах

Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь планируется несущественное, из-за этого россияне не перестанут пить эти напитки или не станут потребителями нелегального рынка, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя повышение минимальных цен на водку и коньяк с января 2023 года.

Министерство финансов Российской федерации выпустило приказ о том, что с 1 января следующего года минимальная розничная цена на водку и коньяк вырастет. Согласно заявлению, цена на водку поднимется на 20 рублей – с 261 до 281 рубля, а на коньяк на 37 рублей – с 480 до 517.

«Примерно с 2012-2013 года население России разделилось на две четкие социальные группы. Одна ходит в магазины с лицензиями и покупает там нормальную, легальную, качественную и безопасную продукцию. Это примерно 80 млн наших граждан. Вторая – группа с низкими зарплатами (до 20 тыс. рублей), таких около 20 с лишним миллионов, покупает кустарно произведенную продукцию в нелегальном секторе, которая стоит в 2–3 раза дешевле, но не является безопасной», – говорит Дробиз.

Он подчеркивает, что каждый потребитель и покупатель нелегальной продукции абсолютно сознательно ее приобретает, никто никого нигде не обманывает. Люди идут на это заведомо зная минимальную розничную цену продукта.

«Ежегодно поднимаются цены на продукты питания. Алкоголь – точно такой же пищевой продукт, он таковым и юридически является. Продуктовая инфляция в этом году составляет около 15%, а алкоголь вырос на гораздо меньший процент. Водка, например, на 6%, винодельческая продукция – на 12%. Так или иначе рост средних цен в этом году ниже продовольственной инфляции», – объясняет эксперт.

Что касается нынешнего повышения, продолжает собеседник, помимо инфляционных факторов, у алкоголя есть и другие, которые влияют на рост цен в целом, например, налоговая составляющая: сегодня минимальная цена на бутылку водки – 261 рубль, а акциз и НДС из этой суммы составляют порядка 140 рублей, это примерно 60% от стоимости.

«С первого января вырастает ставка акциза, растут цены на спирт, на бутылку, расходы производителей – на все, что входит в состав и участвует в производстве этого алкогольного напитка. Новые цены – незначительные для потребителей легальной продукции. Из-за подорожания водки на 20 рублей и коньяка на 37 меньше покупать их не станут», – уверен Дробиз.

В среднем на одного мужчину в России приходятся 4 бутылки водки, делится специалист. Общий рост затрат для одного человека составит 80 рублей. По коньяку затраты чуть выше, однако и они не являются критичными. Переходить на нелегальный рынок или отказываться от крепкого алкоголя из-за такого повышения цен россияне не станут, считает эксперт.

Ранее в Росалкогольрегулировании сообщили, что за период с января по октябрь 2022 года объем розничных продаж водки вырос на 6,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.