Украина обвинила Орбана в политической близорукости

Эксперты призвали вычистить из Рунета украинских «интернет-бойцов»

Данные «льющих помои» в соцсетях украинских активистов, которые опубликовали хакеры RaHDit, должны быть использованы модераторами и администрацией российских соцсетей, чтобы вычислить и заблокировать всех негодяев, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Кроме того, на их взгляд, необходимо заниматься контрпропагандой.

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что опубликованные хакерами данные украинских «интернет-бойцов» никак не помогут в борьбе с ними. Однако, по ее мнению, следует применять контрмеры, в том числе со стороны государства. Причем делать это следует систематически, а не разово.

«Выявлять и привлекать к ответственности их нужно, но в текущей ситуации это невозможно, так как граждане не находятся в Российской Федерации. Нужно заниматься контрпропагандой, а не занимать чисто оборонительную позицию, как это сейчас происходит, и смотреть, как всю страну заваливают провокационными материалами и фейками. Для этого необходима системная работа со стороны государства», – убеждена собеседница.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич наоборот находит представленные хакерами данные полезными. Пригодиться они, по его словам, могут в борьбе с негодяями в интернете, ведь необходимо четко понимать, «кто друг, а кто враг».

«Вообще, эта информация, скорее, не для государства, потому что оно ничего не может с этими активистами сделать, так как они находятся на территории Украины, а для оперативных действий, которые должны предпринимать модераторы и администрации наших соцсетей. Потому что речь идет непосредственно про Рунет», – говорит специалист.

Он подчеркивает, что все эти люди, которых «рассекретили», должны быть заблокированы во всех российских социальных сетях. Однако предварительно в тесном сотрудничестве с профильными структурами, силовиками должны быть выявлены «сетки», каналы влияния этих интернет-активистов.

«Как только все будут вычислены, все это единым махом в режиме моментальной спецоперации должно быть зачищено. Вся эта грязь, гнусь должна быть удалена из наших соцсетей. Причем не только сотни и тысячи этих аккаунтов, пабликов, сообществ, которые они администрируют, но и все связанные с ними сообщения. Всю эту гнусь, грязь и гадость мы должны вычистить из Рунета», – заключил Малькевич.

Ранее хакеры RaHDit опубликовали в Сети списки 400 курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, а также данные более чем 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины.

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