Цена нефти марки Brent поднялась до 86 долларов за баррель

Впервые с 5 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на лондонской бирже ICE кратковременно поднялась до 86 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 19.30 мск, стоимость Brent росла на 1,78%, до 86 долларов за баррель, сообщает ТАСС.

Уже к 19.36 мск цена нефти Brent замедлила рост и находилась на уровне 85,87 доллара за баррель (+1,62%). Одновременно с этим фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года рос на 1,57% – до 80,81 доллара за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.