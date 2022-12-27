«Транснефть» опровергла сообщения о заказе на прокачку нефти из Казахстана в Германию

«Транснефть» опровергла сообщения о заказе на трансфер нефти из Казахстана в Германию

В «Транснефть» не поступали заявки из Казахстана на транспортировку по «Дружбе» нефти в Германию, сообщил советник президента компании Игорь Демин.

Запросов от казахстанских коллег на январь на прокачку нефти в Германию не поступало, решение о транзите принимает Минэнерго в соответствии с правилами, заявил Демин, передает РИА «Новости».

До этого Reuters со ссылкой на собеседников указывало, что казахстанское руководство якобы обратилось к «Транснефти» за разрешением на транспортировку нефти. По информации агентства, речь может идти о транзите 20 тыс. тонн нефти с Карачаганакского месторождения Казахстана за январь.

Январское расписание уже выстроено, его незначительные изменения возможны лишь после 15 января при получении заявок в первые недели месяца.

Ранее немецкое министерство по делам экономики и защиты климата заявило, что НПЗ в Шведте и Лойне подавали заявки для прокачки нефти из Казахстана, но не из России.

При этом президент «Транснефти» Николай Токарев утверждал, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь и на первый квартал 2023 года.