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В Германии опровергли сообщения о заказе НПЗ нефти из России
Минэкономики ФРГ заявило, что НПЗ Германии не заказывали российскую нефть на 2023 год
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Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ утверждает, что ее нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне подали заявки для прокачки нефти из Казахстана, а из России решили не заказывать.
Между тем, президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь и первый квартал следующего года.
Представитель Минэкономики ФРГ Сузанне Унград, комментируя слова Токарева, заявила, что нефтяные концерны больше на заказывают российскую нефть на новый год. НПЗ в Шведте зарезервировал соответствующие мощности в трубопроводной системе для нефти из Казахстана, передает ТАСС.
«Таким образом, это не заказ на поставки нефти, но резервирование на мощности по транспортировке нефти, которые необходимы для того, чтобы, например, прокачать нефть из Казахстана», – отметила Унград.
Ранее польская Orlen объявила о планах отказаться от контрактов на поставку нефти из России.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
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Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.
Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Подсчитаны потери Европы от отказа от российского газа
Bloomberg: Отказ от российского газа обошелся Европе в 1 трлн долларов
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Отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, подсчитали западные информагентства. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
По прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий. После зимы ПХГ опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно, передает ТАСС.
Предположительно, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года. К этому сроку, как ожидается, Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов.
По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась. Он добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев.
По прогнозу Bloomberg, если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до 210 евро за МВт/ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.
Ранее посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Reuters не исключило превращения США в нетто-экспортера нефти
Reuters допустило превращение США в нетто-экспортера нефти в 2023 году
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В 2023 году США могут увеличить нефтедобычу и стать нетто-экспортером нефти, сообщают информационные агентства.
В 2022 году закупки американской нефти другими государствами выросли до рекордных 3,4 млн баррелей в сутки. Кроме того, США экспортируют около 3 млн баррелей нефтепродуктов. США являются и ведущим поставщиком сжиженного природного газа. Европа берет американскую нефть, поскольку нуждается в замене поставок из России, Азия нарастила импорт до 1,75 млн б/с, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
При этом в ноябре США снизили чистый импорт нефти до 1,1 млн баррелей – это рекордный показатель на период с 2001 года. Reuters считает, что для превращения в чистого экспортера Соединенным Штатам потребуется увеличить нефтедобычу, ведь и в самих США прогнозируется рост спроса на нее до 20,5 млн б/с (плюс 0,7%). При этом рецессия в экономиках большого числа стран может сорвать превращение США в нетто-экспортера, также этому может помешать снятие санкций с венесуэльской нефти.
Напомним, стратегические запасы нефти в США снизились до почти 40-летнего минимума. При этом США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти.
Москва предупредила ЕС о последствиях потолка цен на газ
Посол Сентюрин предупредил ЕС о последствиях инициативы ЕС о ценовом потолке на газ
Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка, заявил посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин.
Дипломат в комментарии РИА «Новости» назвал идею потолка цен безумной, отметив, что к числу рыночных методов ее отнести нельзя. Сентюрин добавил, что Евросоюз занимается попранием международного права.
Обсуждение таких инициатив дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности, сказал он, подчеркнув, что это является высоким объемом политических решений, влияющих на экономический процесс.
«Разве с этим можно согласиться?» – задался вопросом Сентюрин.
В понедельник, как ожидается, министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.
Между тем, по данным Bloomberg, председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт/ч до 188 евро за МВт/ч.
Эксперт объяснил, почему потолок цен на газ не затронет Россию
Эксперт Юшков: Запад ввел потолок цен на газ, который никогда не сможет работать
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Предложенный механизм не только нарушает все принципы рыночной торговли, но и не отменяет риск дефицита топлива в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ЕС согласовали потолок цен на газ.
«В ЕС должны были принять хоть какое-то решение, в противном случае их угрозы ввести потолок цен на газ выглядели бы смешными. Вот они его и приняли», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если исходить из заявления ЕС, то разница между стоимостью газа в Азии и Европе должна составлять 35 евро/мегаватт-час. Соответственно, при значении в 180 евро за мегаватт начинает действовать новая формула: берется актуальная стоимость одного мегаватт-часа газа в Азии, прибавляется 35 евро – и получается потолок цен. Таким образом, цена будет очень зависимой от азиатского рынка», – отмечает собеседник.
«Многие европейцы опасались введения недостаточно высокого потолка цен. И если стоимость газа в ЕС будет ниже, чем в Азии, танкеры с топливом просто ушли бы туда, где выгоднее торговать. Тогда Европа получила бы еще больший дефицит и гору проблем», – продолжает эксперт.
«Также потолок цен устанавливается только на биржевую торговлю. Таким образом Запад хочет вывести из-под регулирования имеющиеся долгосрочные контракты», – предполагает Юшков.
«В противном случае может возникнуть ситуация, когда в контракте, например, указана цена в 2,5 тыс. долларов за одну тысячу кубов, а поставщик получает порядка 1,9 тыс. долларов, что соответствует регламенту потолка цен. Но если оплата не будет соответствовать требованиям договора, то экспортер вправе разорвать соглашение. Это снова приведет к дефициту», – подчеркивает он.
«Потолок цен направлен в основном на предотвращение спекулятивного роста стоимости топлива. Но мы вряд ли когда-то увидим, как он реально работает. Вместе с тем сам факт таких ограничений – грубое вмешательство в рыночное ценообразование и работу биржи», – указывает собеседник.
Сами европейцы постоянно говорили, что выступают за рыночное ценообразование, а сейчас утверждают, что ограничения работы механизмов просто необходимы, возмутился эксперт.
«России же эти ограничения по большей части не страшны. Тем более, что еще до введения этих рестрикций мы начали поворачиваться на Восток. Это связано в том числе с заявлениями Европы о намерении отказаться от российских энергоресурсов», – говорит он.
«Кроме того, Россия уже сокращает объемы поставок газа в ЕС из-за того, что по каждому отдельному маршруту есть свои проблемы – часть отрезков труб национализированы, есть трудности с «Северными потоками», турбинами и прочее. С Азией этого удается избегать», – заключил Юшков.
Ранее страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час. Ограничения вступят в силу уже 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, «механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ», – цитирует ТАСС.
После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Однако он может быть автоматически отключен при цене в 180 евро/мегаватт-час или если в ЕС сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности Евросоюза.
Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что решение было принято практически единогласно. При этом свое согласие дала и Германия, которая до последнего не могла принять итоговое решение.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Кремле также пообещали, что не оставят действия ЕС без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие санкции неприемлемы, Москва примет соответствующие ответные меры.
Ранее Песков сообщил, что Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
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Foreign Policy: Европа пострадает от потолка цен на российскую нефть
Foreign Policy: От потолка цен на российскую нефть Москва не пострадает
Согласованная Западом и ЕС предельная стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель не сможет существенно снизить прибыль Москвы, но ударит по Европе, сообщил американский журнал Foreign Policy.
Издание привело данные нефтяных котировок и сделок согласно которым в последние года российская нефть продавалось по цене около 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу «потолка» упала до 76 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание пишет, что на Западе опасались, что потолок цен на нефть поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке.
Журнал утверждает, что уже в январе ЕС пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.
Издание утверждает, что эта мера не должна повлиять на бюджет РФ, так как ЕС взял курс на отказ от российского горючего еще до введения ценового потолка. Издание предрекло рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Белый дом приготовился уговаривать республиканцев и Европу помогать Киеву
Politico рассказала о понимании Белым домом предстоящих трудностей с выделением Киеву помощи
Администрация президента США Джо Байдена понимает, что столкнется с трудностями в вопросе помощи Украине из-за позиции республиканцев в США, а также изменения настроений в Европе, сообщают источники.
Как сообщают источники, в Белом доме понимают, что в определенный момент предоставление американской помощи Украине через Конгресс США замедлится, поскольку внимание СМИ сместится на другие темы. Но администрация надеется, что Конгресс выделит средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь Украине. В частности, речь идет о еще 37,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что переговоры ведутся с умеренными республиканцами в Палате представителей и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают помощь Киеву. Однако с января спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти. Он требует твердого обоснования финансовой помощи Украине. Источники заявили, что Байден пока не собирается посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.
Кроме того, ожидаются проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. Хотя Вашингтон «впечатлило единство Европы» в вопросе поддержки Украины, Белый дом осознает, что зимой странам ЕС станет труднее поддерживать Киев из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. Как пишет издание, конфликту на Украине «не видно конца» и «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров». По мнению Вашингтона, Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса».
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».
Франция озвучила новое предложение о потолке цен на газ в ЕС
Французский министр Панье-Рюнаше: Новое предложение о потолке цен на газ в ЕС предполагает ограничение в 188 евро
Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС предполагает установление лимита цен на газ на уровне 188 евро за МВт/ч, сообщила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.
Об этом она сообщила перед встречей министров энергетики ЕС, где будет обсуждаться механизм потолка цен на газ, передает РИА «Новости».
Обсуждение уровня цен началось с отметки в 275 евро за МВт/ч, предложенной Европейской комиссией. При этом уже дважды министры обсуждали данный механизм и не сходились по уровню лимита.
О том, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт/ч, ранее сообщало агентство Bloomberg. По его же подсчетам, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
В Кремле рассказали о рассмотрении предложений для ответа на потолок цен на нефть
Песков: Россия рассматривает предложения для ответа на потолок цен на нефть
Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что уже есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, необходимо выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам государства. При этом работа близка к завершению.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
Глава ведущей фракции ЕП допустил защиту Евросоюза от мигрантов заграждениями
Возглавляющий ведущую фракцию Европарламента Вебер не исключил возведения заграждений для защиты ЕС от мигрантов
Если потребуется, то для защиты Евросоюза от миграционного кризиса следует возвести заграждения на границе ЕС, заявил Манфред Вебер, который возглавляет Европейскую народную партию – ведущую фракцию Европарламента.
Вебер сказал, что промедление грозит ЕС новым миграционным кризисом, к проблеме следует «отнестись серьезно». В частности, речь идет об усилении контроля на внешних границах, при необходимости – возведении заграждений, «например, на юго-востоке ЕС», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По его словам, у ЕС должна быть возможность «как можно более беспрепятственно контролировать прибывающих мигрантов». Он призвал ЕС поддержать финансирование таких заграждений, а также усилить борьбу с контрабандистами. По его словам, нужно добиться того, чтобы «наконец-то заработал механизм солидарности внутри Евросоюза».
Напомним, за 11 месяцев 2022 года агентство ЕС по контролю границ зафиксировало примерно 308 тыс. попыток нелегального въезда в Евросоюз, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В декабре Австрия заблокирование включение Румынии в Шенген, так как опасалась, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов. Кроме того, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис. Депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро предсказал увеличение потока мигрантов в ЕС.
Нефть подорожала на новостях о росте потребления в Китае
Мировые цены на нефть выросли примерно на 1% на новостях о росте потребления в Китае
Мировые цены на нефть в понедельник начали небольшой рост примерно на 1%, поскольку инвесторы оценивают перспективы расширения потребления сырья в Китае.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.26 растет на 0,86%, достигая 79,71 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,91%, до 75,15 доллара, передает РИА «Новости».
Инвесторы оценивают вероятность повышения спроса на нефть после новостей о том, что президент Си Цзиньпин на встрече по определению приоритетов экономической политики на 2023 год заявил о том, что приоритетом должно стать «восстановление и расширение потребления».
Нефть подорожала после данных о спросе в Китае
Мировые цены на нефть начали небольшой рост из-за перспектив повышения спроса на сырье в Китае
Мировые цены на нефть во вторник начали рост в пределах доли процента из-за перспектив повышения спроса на сырье в Китае.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.11 растет на 0,18%, достигая 79,94 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,37%, до 75,66 доллара, передает РИА «Новости».
В данный момент рынки оценивают заявления высших гослиц Китая о том, что в 2023 году приоритетом должно стать восстановление и расширение потребления нефти.
Кроме того, на финансовые рынки влияет монетарная политика мировых регуляторов. В частности, во вторник ЦБ Японии оставил на отрицательном уровне (-0,1%) учетную ставку, расширив при этом интервал целевой доходности гособлигаций. А в Китае ЦБ сохранил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на прежнем уровне – 3,65%.
МИД: Созданием трибунала ЕС скрывает причастность к преступлениям на Украине
Замглавы МИД Вершинин: Инициированием трибунала ЕС пытается скрыть участие в преступлениях на Украине
Евросоюз своей инициативой по созданию трибунала стремится скрыть собственную причастность к военным преступлениям на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
По его словам, страны ЕС готовы перейти к открытому нарушению Устава ООН и вмешательству во внутренние дела отдельных стран из-за того, что своим обширным финансированием поставок вооружений на Украину спонсируют массовые случаи преступлений, совершаемых украинскими военными, передает РИА «Новости».
При этом Вершинин отметил, что создаваемый «псевдотрибунал» не имеет никакой юридической силы без участия России и без ее согласия. Вынесенные таким «судом» вердикты Москва никогда не примет.
Также замглавы МИД добавил, что резолюция ЕП о признании России «государством-спонсором терроризма» также не имеет юридической силы.
Вершинин заключил, что ЕП, к сожалению, продолжает очернение России, именно это стало самоцелью стран ЕС, ради чего они готовы использовать любые средства.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией».
Польская Orlen объявила о планах отказаться от контрактов на поставку нефти из России
Польская Orlen объявила о планах не продлять контракты на поставку нефти из России
Нефтеперерабатывающая польская компания Orlen не намерена продлевать заканчивающийся контракт по поставкам российской нефти, заявила пресс-секретарь компании Эдита Олькович.
Orlen не планирует продлевать долгосрочный контракт с «Роснефтью» и прекратит поставки по единственному действующему контракту в 2023 году, если будут введены санкции, заявила Олькович, передает РИА «Новости».
По контракту «Роснефть» поставляет Orlen 300 тыс. тонн нефти в месяц. Поставки по договоренности с «Татнефтью» составляют 200 тыс. тон в месяц. Этот контракт заканчивается в декабре 2024 года.
По словам пресс-секретаря, 70% сырья для всех нефтеперерабатывающих польских заводов компании в Польше, Чехии и Литве приходят не из России.
Напомним, в ноябре Orlen подавала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.