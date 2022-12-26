Захарова: Только реализация целей СВО вернет права русскоязычным на Украине

Вернуть русскоязычным их права на Украине, чтобы «свободно говорить на родном языке», может только реализация задач российской спецоперации, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием на Украине нового закона о нацменьшинствах.

«Только реализация целей и задач специальной военной операции способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека», – приводятся ее слова на сайте МИД России.

Она добавила, что именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне, передает ТАСС.

Захарова обратила внимание на положения закона, которые касаются этнических русских. «На время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены ограничиваются практически все их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, участие в международной деятельности», – указала дипломат.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада Украины выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые необходимы для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он перечислил, что Украина приняла закон о медиа, закон о нацменьшинствах, законы о борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.