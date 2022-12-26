Колокольцев: Россия отклонила нарколиберальные инициативы ВОЗ

Россия не дала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продвинуть «нарколиберальные инициативы», поскольку Москва против инициатив послабления мер контроля по отношению к каннабису, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Колокольцев подчеркнул, что тенденция послабления законодательства о каннабисе в некоторых странах ведет к подрыву основ международного контроля за наркотиками, передает РИА «Новости».

Глава МВД подчеркнул, что около четверти государств мира высказываются о «толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых легких наркотиков». При этом, по его словам, Россия, как и прежде, придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли.

«Принимаемые усилия позволили отклонить ряд нарколиберальных инициатив ВОЗ», – заявил Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Он также рассказал, что МВД России перекрыло межрегиональный канал поставки марихуаны с юга России в Московский регион, изъято 260 кг запрещенных веществ, передает ТАСС.

Возбуждено пять уголовных дел (ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ), рассматривается вопрос об их соединении в одно производство. Осуществляется комплекс дальнейших мероприятий, направленных на задержание организатора противоправной деятельности.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России увеличивается число отравлений синтетическими веществами и лекарствами, вызывающими зависимость.