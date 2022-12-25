Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции аэропорта

В реконструированный аэропорт Великого Устюга прилетел первый самолет

Первый регулярный авиарейс в Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, состоялся после реконструкции местного аэропорта, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

По сообщению пресс-службы, первый Superjet-100 прилетел в воскресенье в Великий Устюг из Череповца, передает РИА «Новости».

Во время реконструкции аэропорта взлетно-посадочная полоса была удлинена до 1799 метров, сделано ограждение, дренаж, установлено светосигнальное оборудование, уложено асфальтовое покрытие. На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 1 млрд рублей.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, самолеты будут прилетать в Великий Устюг пять раз в неделю из Череповца и Вологды.

После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и Superjet-100 вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП «Северсталь» и АО «Вологодское авиационное предприятие». Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что любит получать подарки, особенно те, что сделаны своими руками.