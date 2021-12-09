Дед Мороз сказал, какие подарки любит получать на Новый год

Российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что любит получать подарки, особенно те, что сделаны своими руками.

«Люблю сам подарки дарить, люблю и от других их получать. И больше мне нравятся подарки те, которые ребятишки и взрослые делают своими руками, от всего сердца, с душой. Таким подаркам рад вдвойне. Я уверен, что вы мне напишете письма в мой сказочный Великий Устюг», – передает ТАСС слова Деда Мороза.

Психолог Аннета Орлова также считает, что главное сейчас по отношению к детям – это доброта и внимание. По ее словам, у детей сейчас много игрушек, и они не всегда могут получить удовольствие от новой вещи.

«Поэтому [важно] время, проведенное с семьей, что-то сделанное своими руками, добрые слова. Сделайте шкатулку для своей семьи и откройте ее после Нового года. И в нее пусть каждый член семьи сделает сверточки, за что он благодарен своим близким – папе, маме, бабушке, близким, перекрестно. И откройте ее после Нового года, можно открывать и зачитывать. Сейчас самое главное – это поддержка и улыбка», – рассказала она.

Главный волшебник страны также призвал взрослых верить в сказку и чудо и тоже обращаться к Деду Морозу. «Ребята пишут письма, загадывают желания и подарки получают. А взрослые писем не пишут, желания не загадывают», - рассказал Дед Мороз. Он добавил, что дарит так много подарков, что их «не сосчитать». «Своей волшебной силой наделяю многих помощников, это те Деды Морозы, которых вы видите в своих городах. Меня не видят, но подарки получают все», – рассказал Дед Мороз.

В подарок за вопросы и внимание ребятам из 3 «Г» класса московской школы № 2123 имени Мигеля Эрнандеса волшебник подарил книгу про Великий Устюг.

Дед Мороз отправился в путешествие по России из Великого Устюга на празднично оформленном поезде. Планируются остановки более чем в 30 городах. «Заеду в Санкт-Петербург, Кострому, Ярославль, Вологду, и, конечно же, Новый год со всей своей сказочной свитой буду отмечать у себя дома, ведь Новый год – это семейный праздник», – рассказал волшебник.

В Москве Дед Мороз посетит ВДНХ, расположенный там каток и «Союзмультпарк». Волшебник поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал здоровья. «Я же Мороз, ко мне никакая хворь не пристает, я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, купаюсь в проруби, закаляюсь и каждое утро делаю зарядку. У меня отменный иммунитет. <...> Я привился одним из первых, потому что доверяю нашим врачам и ученым», – поделился Дед Мороз. Он пожелал всем самого наилучшего. «Пусть поправляются все, кто сейчас болеет. Всем желаю отличного поведения, хороших оценок, слушайтесь ваших учителей и наставников», – добавил он.

Ранее Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какое у него отчество.