Умер экс-главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов

УВЗ: Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов умер в воскресенье на 70-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

По сообщению пресс-службы, руководство АО «Концерн «Уралвагонзавод» с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08.20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов, передает ТАСС.

«Выдающийся военачальник, генерал армии А.Ф. Маслов прошел славный путь в рядах Вооружённых Сил от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, затем был главным военным представителем России при НАТО», – говорится в сообщении УВЗ.

В пресс-службе предприятия добавили, что в последние годы работая специальным представителем АО «Концерн «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству, Алексей Маслов оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность Уралвагонзавода сложно переоценить.

Ранее спецпредставитель корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов рассказал, что модернизированный танк Т-90М может стать основным боевым танком в Вооруженных силах России.