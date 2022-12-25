В Китае заявили о серьезных проблемах в отношениях с США

Глава МИД КНР Ван И: Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями

США продолжают воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимаются вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями, заявил глава МИД КНР Ван И.

Китай, по словам Ван И, в ответ на провокации США предпринимал решительные действия, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию, действовал для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая, передает РИА «Новости».

В ответ на провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, Китай принял твердые и решительные меры для защиты государственного суверенитета и безопасности.

При этом Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран.

Глава МИД КНР призвал США изменить свой курс, придерживаться объективного и рационального восприятия Китая, и совместно заложить прочную основу для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений.

Ранее посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил об укреплении отношений с Россией в 2022 году.

До этого Китай призвал США и НАТО не создавать мнимых врагов.

Напомним, эксперты оценили значимость визита зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Пекин, который состоялся накануне, отметив, насколько дружественными являются отношений двух стран.