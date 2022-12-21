Эксперты оценили значимость визита Медведева в Пекин

Политолог Бордачев: Визит Медведева подчеркивает особый статус отношений с Китаем

Визит Дмитрия Медведева показал, насколько дружественными являются отношений двух стран. При этом стороны могли не только обсудить имеющиеся мировые вопросы, но и согласовать планы на будущий год. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя встречу председателя КНР Си Цзиньпина с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Стороны пока не озвучили все детали встречи, поэтому стоит исходить из того, что Медведев – один из высших руководителей в силовой иерархии нашей страны. И именно от него наши китайские коллеги могут услышать актуальную позицию России, в том числе по поводу кризиса отношений со странами Запада. Также он, как сообщается, передал послание Китаю от Владимира Путина», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«В целом преддверие Нового года в политике традиционно является лучшим временем для того, чтобы обсудить итоги годового сотрудничества, а также озвучить дальнейшие планы и ожидания по взаимодействию государств. И визит Медведева в Пекин – не исключение», – продолжил собеседник.

«Это подтверждается и тем фактом, что никаких других двусторонних мероприятий, кроме телефонного разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина, не планируется в ближайшее время. Поездка Медведева в каком-то смысле подчеркивает особый характер наших отношений с Китаем», – замечает политолог.

Эксперт также обратил внимание на то, что ранее встреча Медведева и Си не анонсировалась. «Мы – не американцы. В отличие от них, наша страна на первое место ставит дело и реальные переговоры, а не громогласный пиар», – подчеркнул Бордачев.

«Безусловно, визит Медведева в Пекин – это демонстрация того, что он по-прежнему является доверенным лицом президента Владимира Путина. Поэтому ему делегируются такие деликатные вопросы, как взаимоотношения с Китаем», – также предполагает президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Наверянка стороны уже сейчас обсудили достаточно широкий круг проблем. В частности, куда идет мир, какое место в нем отведено Китаю и России, какие форматы взаимодействия стран могу использоваться», – перечислил политолог. Минченко также выразил уверенность в том, что большая часть договоренностей будет носить непубличный характер.

Как сообщает издание Синьхуа, встреча Си Цзиньпина и Дмитрия Медведева состоялась в резиденции Дяоюйтай, куда председатель партии «Единая Россия» прибыл по приглашению КПК.

Председатель КНР попросил Медведева передать президенту России Владимиру Путину сердечные приветствия и наилучшие пожелания. Си отметил, что многолетние встречи на уровне двух партий стали уникальным каналом связи и площадкой для укрепления связей между Москвой и Пекином. Он также выразил надежду на то, что практика партийного взаимодействия продолжится, способствуя координации действия между странами.

Отмечается, что стратегическое партнерство двух стран стало результатом долгосрочного выбора, сделанного с учетом национальных интересов обеих сторон. Си заверил Медведева, что Китай готов работать с Россией в рамках продвижения отношений в новую эпоху. Председатель КНР выразил надежду, что усилия государств будут направлены на развитие глобального управления в справедливом для всех ключе.

Си объяснил, что считает украинский кризис сложным, имеющим глубинные исторические причины. Он также отметил, что Россия готова решать стоящие перед ней проблемы путем мирных переговоров. Китай всегда высказывался по данному вопросу в объективном и справедливом ключе. Лидер Китай также выразил надежду на то, что стороны конфликта будут проявлять разумную сдержанность.

Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными».

Стороны выявили множество совпадений во взглядах Москвы и Пекина на обстановку в мире. Представители России и Китая обговорили вопрос стратегической внешнеполитической координации как в рамках ООН, так и на других многосторонних площадках, таких как ШОС, БРИКС и G20.

Также отмечается, что в составе партийной делегации присутствовали секретарь Генерального совет «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. Это первый очный контакт лидеров правящих партий России и Китая с начала пандемии и после проведения в октябре 2022 года ХХ съезда КПК, добавляет Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что КНР наращивает закупки российских товаров и планирует увеличить вложения в российскую экономику, подчеркнув, что это долгосрочная стратегия.

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