Британцы решили «отобрать» свои дома у украинцев на Рождество

Daily Mail: Приютившие украинских беженцев жители Британии заявили о стрессе из-за гостей

Жители Британии, принимающие у себя беженцев, с Украины хотят «вернуть» свои дома, и испытывают стресс из-за экономических трудностей, сообщает The Daily Mail.

Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии рассказала The Daily Mail, что многие из тех, кто принял в своем доме беженцев в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.

«Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», – цитирует РИА «Новости» Дэниелс.

По ее словам собеседницы издания, многие принявшие у себя украинцев испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», они просто говорят беженцам: «мой дом – твой дом», после чего возникают всевозможные трудности.

Она привела пример, когда хозяйка дома спустилась на кухню и почувствовала себя чужой, потому что все разговаривали по телефонам, и вели себя по-хозяйски.

«Все обеспокоены ростом стоимости жизни. Необязательно сильно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную», – заявил специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич.

Ранее украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни.