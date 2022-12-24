Бразильская полиция перехватила взрывное устройство возле аэропорта

Возле аэропорта столицы Бразилии обезвредили взрывное устройство

Военная полиция Бразилии перехватила и обезвредила самодельное взрывное устройство на подъезде к аэропорту Бразилиа, неизвестные поместили динамитную шашку с часовым механизмом на грузовик с топливом, сообщает газета «Глобу» со ссылкой на правоохранителей.

Подозрительную коробку, которую поместили на грузовик с топливом, увидел водитель, он и вызвал военную полицию.По словам пресс-секретаря столичной полиции Мишелу Буэну, место происшествия было оцеплено, в коробке, по предварительным данным, лежала динамитная шашка с часовым механизмом, передает ТАСС со ссылкой на «Глобу».

Между тем, устройство было обезврежено и отправлено в институт криминалистики, движение в сторону аэропорта ограничено, инцидент не повлиял на его работу.

На происшествие обратили внимание представители будущей администрации Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступающего в должность президента страны 1 января. Как ожидается, на его инаугурацию прибудут не менее 17 глав государств, а также ряд высокопоставленных иностранных чиновников.