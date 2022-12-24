Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot

Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot

Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».

«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.

«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.

«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.

«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.

«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.

«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.

Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.