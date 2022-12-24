Лукашенко подарил Борисову любимое сало Шойгу и хлеб

Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе визита в центр подготовки космонавтов имени Гагарина свежий хлеб и любимое сало главы российского Минобороны Сергея Шойгу.

«Это любимое сало Шойгу», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии рассказал, что после возвращения из командировки делегации понравился хлеб, который им вручили, но им запретили его есть из-за вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил сделать белорусским пекарям что-то похожее. Он пояснил, что хлеб был испечен утром в субботу.

Между тем сын Лукашенко Николай в ходе посещения центра подготовки космонавтов потренировался на тренажере в стыковке корабля «Союз МС» к Международной космической станции, передает РИА «Новости».

Николаю показали тренажер, который применяют для подготовки космонавты, за стыковкой наблюдал президент.

В ходе визита Лукашенко Борисов предложил Белоруссии присоединиться к проекту Российской орбитальной станции, и сказал, что можно построить отдельный белорусский модуль.