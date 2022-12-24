Борисов предложил Лукашенко создать белорусский модуль для Российской орбитальной станции

Белоруссия имеет возможность присоединиться к проекту Российской орбитальной станции, соответствующее предложение высказал глава Роскосмоса Юрий Борисов белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Борисов во время визита в центр подготовки космонавтов белорусского лидера предложил Лукашенко «на российскую станцию с нами вместе», передает РИА «Новости».

Президент страны шуткой ответил, что ему нужно лететь вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут.

В ответ на это руководитель госкорпорации предложил создать отдельный белорусский модуль для станции.

«Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим», – ответил Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Его встретили Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и глава центра Максим Харламов.

Отмечается, что запланированы переговоры по перспективе сотрудничества в космической сфере между странами.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко заявил, что отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) состоится в 2023 году.