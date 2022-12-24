Предложение Кларксона забросать Маркл экскрементами вызвало скандал в Британии

Sun извинилась за публикацию предложения Джереми Кларксона забросать герцогиню Сассекскую экскрементами

Газета Sun извинилась перед читателями за публикацию статьи популярного британского телеведущего Джереми Кларксона, который является колумнистом таблоида. Кларксон написал статью о Меган Маркл, жене британского принца Гарри.

В статье Кларксон предложил провести Маркл голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор», – и кидались в нее экскрементами. По словам 62-летнего ведущего Top Gear все его ровесники «думают так же», передает ТАСС.

Как отмечает Sun, статья Кларксона вызвала бурную реакцию читателей. Его статья привела к многочисленным жалобам в IPSO – британскую независимую организацию по соблюдению стандартов в прессе. Подчеркивается, что «колумнисты высказывают свое мнение», но в Sun «как издатели» осознают, что «свобода выражения предполагает ответственность». Статью удалили с сайта и из архивов.

Сам Кларксон в Twitter признал «неловкой» отсылку к сцене из сериала «Игра престолов». По его словам, отсылку многие «плохо восприняли». Кларксон заверил, что «в ужасе от того, что причинил столько боли», и обещал быть впредь более осторожным.

IPSO сообщила 20 декабря, что получила более 17,5 тыс. жалоб из-за этой колонки, что стало рекордом в истории ведомства. Телеведущий сам попросил снять статью с сайта. Статья была опубликована после показа на Netflix документального фильма, в котором принц Гарри и его жена рассказывают о сложностях, с которыми они столкнулись во время жизни в Великобритании.

Напомним, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали ряд сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (не Елизавета II) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.