АТОР: В Турцию за год съездили более 5 млн россиян

АТОР рассказал о 5,3 млн российских турпоездок в Турцию в 2022 году

Туристический поток из России в Турцию за 2022 год может дойти до показателя в 5,3 млн путешествий, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В конце года наблюдалась необычно широкая маршрутная сеть из российских городов на территорию Турции, результаты ноября показали рекорд, сообщили в АТОР со ссылкой на данные своей аналитической службы, передает ТАСС.

Декабрь же покажет не меньше 300 тыс. прибытий из России, реалистичный прогноз по итогам года составляет порядка 5,3 млн поездок российских граждан на территорию Турции.

В министерстве туризма и культуры Турции с января по ноябрь страну посетили 4,9 млн российских туристов, что на 28,2% меньше, чем в 2019 году, но на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В ноябре в страну прибыли 312,5 тыс. посетителей из России, это на 62,2% больше, чем в ноябре 2019 и 2021 года.