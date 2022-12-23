Гоблин объяснил миллионный оборот донатов стримерам в России

Гоблин: Российские блогеры ушли в стриминг ради удобства и денежной поддержки

Многие блогеры в России ушли в стриминг в связи с тем, что так можно доносить до аудитории самые актуальные новости и обсуждать их в режиме онлайн, а также потому, что стриминг приносит больший заработок, нежели блогинг, сказал газете ВЗГЛЯД блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя рост оборота донатов стримерам в России до 46 млн рублей в 2022 году.

Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» провел исследование, благодаря которому выяснил, что в текущем году в сравнении с предыдущим на платформе по перечислению донатов «ЮStream» на 23% вырос оборот платежей от пользователей блогерам за проведение трансляций. В целом в 2022 году оборот донатов превысил 46 млн рублей.

«В России многие ушли в стриминг в первую очередь потому, что таким образом удобно доносить самые актуальные новости, общаться на острые темы с подписчиками в режиме онлайн. В то же время получается так, что абсолютно мутные персонажи несут самую разнообразную ахинею, а люди потребляют эту информацию», – считает Пучков.

Кроме того, он обращает внимание на то, что ряд блогеров практически перестали получать деньги с иностранных платформ для видеоконтента за свои ролики, поэтому ушли в стриминг. Так в режиме онлайн стримеры получают денежную поддержку от своих подписчиков в виде донатов. Причем стримы могут быть как научные или политические, так и игровые, в качестве развлекательного контента, где зрители наблюдают, как стример играет в какую-то видеоигру.

«Стрим видеоигры для многих как футбол. Что в футболе интересного? Бегают 22 человека, пинают мяч, а смотрят четыре миллиарда. Так и тут: один бегает, стреляет, остальные сидят и смотрят. Если игрок – мастер, то это захватывающе и интересно. Во-вторых, у многих детей нет дорогих компьютеров, на которых могут включаться хорошие игрушки, нет приставок дорогих, поэтому остается смотреть как кто-то играет», – объясняет собеседник, подчеркивая, что блогеры видят в стриминге перспективы, так как это набирает популярность.

Для лучшего развития стриминга в России, по мнению Пучкова, не хватает хорошо работающей отечественной специализированной платформы. По его словам, то, что существует на сегодняшний день, сильно уступает западным Twitch и YouTube по условиям, количеству пользователей, удобству и так далее.

Согласно исследованию, проведенному российской площадкой VK Play, около четверти россиян намерены в новогоднюю ночь играть в видеоигры, передает «Коммерсантъ». 17% опрошенных сообщили, что планируют смотреть стримы по видеоиграм. Кроме того, почти 80% респондентов предпочли бы получить на Новый год игру на компьютер.