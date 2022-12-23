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Маск пообещал разобраться с блокировкой пользователя Twitter за пост о Зеленском
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Соцсеть Twitter заблокировала американского пользователя, возмутившегося тем, как накануне в Конгрессе США принимали президента Украины Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск пообещал разобраться в причинах блокировки.
Маск, реагируя на жалобы, написал, что уже разбирается в этой ситуации. Этот твит не нарушает условий пользования, подчеркнул он на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Речь идет о публикации фотографии, на которой вице-президент США Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси растянули украинский флаг за спиной Зеленского, пока тот выступал с трибуны в свитере цвета хаки. Автор публикации заявил, что хотел бы иметь лидеров, ставящих на первое место США. После этого он получил уведомление, что его аккаунт заблокировал за нарушение правил социальной сети.
В настоящее время пост, как и прочие публикации в аккаунте пользователя, доступен для прочтения, отмечает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала о визите Зеленского в США, где ему буквально целовали руки.
Добавим также, что после приобретения Маском Twitter были обнародованы документы компании, свидетельствующие о тесном сотрудничестве соцсети с демократическим истеблишментом.
В соцсетях появилось видео с жалобами бойцов ВСУ на командование
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В Сети опубликовали видеозапись с украинскими бойцами предположительно из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро.
Украинские военнослужащие заявили, что командование, посылая их на позиции, пообещало прикрытие артиллерией, но на деле ее не было, они якобы попали под обстрел из минометов и РСЗО «Град» в Артемовске.
Видео опубликовали в паблике «Миротворцы России».
По утверждению одного из говорящих в ролике, в одной группе было 32 человека, но вернулись лишь шестеро.
Командование вынуждает украинских военных доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. У ВСУ не было данных о численности противника на участке и его огневой мощи.
Также украинские военные оставили тела погибших, поскольку их не получалось забрать.
Данных о том, когда именно было записано видео, нет.
Ранее стало известно, что в вооруженных силах Украины начали жаловаться на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
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Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».
Выступление президента транслирует телеканал RT.
Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
В ДНР оценили переброску спецназа ВСУ под Артемовск
Депутат Бердичевский: Артемовск приобрел символичное значение для украинской власти
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Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске спецназа ВСУ под Артемовск.
«Насколько мне известно, под Артемовском сейчас находится не только спецназ, но и все десантно-штурмовые бригады ВСУ», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Этот город приобрел символичное значение для украинской власти, и когда он падет, следом посыпется весь участок фронта на этом направлении», – полагает собеседник.
«Поэтому украинская армия будет держать Артемовск до последнего. Вместе с тем перед нашими подразделениями не стоит задачи взять город как можно быстрее», – отметил парламентарий.
«Под Артемовском идет перемалывание украинских подразделений, работает наша артиллерия и ударные беспилотники. Поэтому чем больше украинских войск там сейчас окажется, тем меньше их останется в целом на Украине», – акцентировал Бердичевский.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой администрации США Джо Байденом и американскими законодателями. По итогам мероприятий в Штатах, украинский президент заявил о заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
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Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
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Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения
The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения
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Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.
По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.
В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.
Глава Генштаба назвал число пораженных критических объектов на Украине
Глава Генштаба ВС России Герасимов назвал число пораженных критических объектов на Украине
Российские военные за все время спецоперации поразили свыше 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине, это позволило снизить потенциал украинской армии, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Поражение таких критических объектов позволило снизить боевой потенциал ВСУ, нарушить систему управления войсками, парализовать работу украинского ВПК и затруднить военные перевозки, сообщил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает ТАСС.
В начале декабря Минобороны сообщало о поражении системы военного управления ВСУ, объектов оборонного комплекса и объектов энергетики страны. Это позволило прекратить выпуск вооружения на части предприятий, нарушить железнодорожные перевозки техники.
В России оценили результаты визита Зеленского в Вашингтон
Политолог Корнилов: Визит Зеленского в США показал отсутствие перспектив мира на Украине
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В будущем США все равно согласятся на поставку наступательных вооружений для ВСУ, потому что Владимир Зеленский руководствуется логикой «проси больше, чтобы не получить меньше». К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
«Зеленский вступил в дискуссию с Байденом по поводу понятия «справедливый мир». Своей позицией он отрезал возможность диалога по мирному урегулированию. И тут налицо противоречие со словами Байдена, который уверял всех, что против мира выступает именно Москва», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Отказ от поставок наступательных вооружений не стоит связывать с различием оценок США и Украины о будущем военного конфликта. Обе стороны хотят нанести России как можно больше урона. Ранее Штаты отказывались поставлять Киеву системы Patriot, HIMARS, Javelin. Но теперь это не проблема. Отказали сегодня – согласятся завтра», – акцентирует эксперт.
«Конечно, Украина всегда хочет большего. Зеленский прямо с трибуны Конгресса заявил, что требует у Вашингтона самолеты. Но тут же пообещал – гибнуть будут украинцы, а не американцы. Это вызвало овации со стороны сенаторов. Этого от Киева и ждут: войны с Москвой руками украинцев», – подчеркивает собеседник.
«Что касается внешнего вида Зеленского, то, конечно, он многим не понравился. Однако у большинства американцев острой негативной реакции нет. Тем не менее все чаще возникают нелицеприятные комментарии со стороны республиканцев. В частности, по образу президента Украины регулярно проходится Такер Карлсон», – рассказывает эксперт.
Схожей позиции придерживается американист Малек Дудаков. «Вся политика США последних лет ярко иллюстрирует, что справедливый мир на Украине им не нужен», – говорит эксперт. «Вашингтон уверен, что время работает на американцев. Они считают, что каждый день конфликта делает Украину мощнее, а значит, с Россией можно разговаривать с позиции силы. Спорное утверждение», – считает политолог.
«Украинцы выступают с классической позиции – проси больше, чем могут дать. Во-первых, так закладывается возможность получить в будущем то, на что и не рассчитывали. Во-вторых, это дает возможность сойтись на чем-то среднем. Запрос Киевом наступательных вооружений – яркая иллюстрация такого подхода», – подчеркивает собеседник.
«Многие были недовольны поведением Зеленского. Он открыто жаловался на недостаток американской помощи, хотя Штаты уже отправляют в Киев 40 млрд долларов. Его сравнили с безработным, сидящем на социальных пособиях. Это, безусловно, сыграло роль в его восприятии мировыми политиками и обществами, но не столь значительную, как хотелось бы», – заключил Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хочет.
Более того, по информации издания, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
В то же время ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению Карлсона, выступление Зеленского в Конгрессе призвано выкачать деньги из Вашингтона, что является унижением для страны.
Помимо этого, многие американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Поездку президента Украины раскритиковал и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, встреча Байдена и Зеленского дала понять, что обе страны нацелены на продолжение кровопролития, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов также добавил, что появляющаяся в американских СМИ информация о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, судьбу которого решат другие страны.
По словам дипломата, теперь разговаривать с Зеленским никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне.
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Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС России были сбиты два МиГ-29 ВСУ возле пунктов Богатырь и Шевченко, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника рядом с пунктами Торское Володино и Войковский ДНР.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS недалеко от Бараниковки и Попасной Луганской народной республики подытожили в оборонном ведомстве.
Шойгу проинспектировал районы расположения российских войск в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции, проверил условия размещения личного состава в пунктах временной дислокации, сообщает Министерство обороны.
Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. Также министр обороны проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, Шойгу отправился на передовую, где поблагодарил военнослужащих группировки за образцовое выполнение задач специальной военной операции, и отметил боевое настроение бойцов.
Министру обороны доложили об организации медицинского обеспечения военнослужащих в санчасти, оборудованной в полевых условиях, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.
Сергей Шойгу отметил поддержание в блиндажах температурного режима и поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства заявил, что Российская армия в следующем году продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения ее задач.
Госдеп: США было бы труднее оказывать помощь Украине в случае продолжения операции в Афганистане
Блинкен: США с трудом оказывали бы помощь Украине, если бы не вывели войска из Афганистана
Вашингтону было бы труднее сейчас оказывать помощь Киеву, если бы не было принято решение о выводе своих сил из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, выведя войска из Афганистана, власти США «завершили самую продолжительную войну Америки». Он отметил: если бы США всё еще оставались в Афганистане, то это значительно бы усложнило оказание той поддержки, которую страна оказывает Украине, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Напомним, несмотря на улыбки, рукопожатия и новый пакет военной помощи на 1,8 млрд долларов, Владимир Зеленский и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к поставкам передовых вооружений, которые Джо Байден не хочет предоставлять Украине.
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.