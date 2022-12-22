Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России

Путин выступил с предложением ввести академический курс по основам государственности России

Молодым людям необходимо дать опору в виде достоверных знаний, в связи с этим нужно ввести отдельный академический курс по основам государственности России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Госсовете.

«Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», – передает его слова ТАСС.

Путин напомнил, что в этом году в России запустили программу «Регион для молодых».

«В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 млрд рублей – эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – заключил он.

Также Путин заявил на заседании, что молодежная политика является стратегически важной темой.