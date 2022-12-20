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Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
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Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз.
После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС.
Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко.
Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз.
«Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин.
Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле.
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования
Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС.
Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент.
Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.
Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград.
Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов армейской авиации по подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки Харьковской области ликвидированы до 30 военнослужащих и три автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы противника на Краснолиманском направлении в районе Невского Луганской народной республики (ЛНР). Возле населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. У населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного поражения позиций ВСУ ликвидированы более 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Рядом с населенными пунктами Золотая Нива и Константиновка ДНР на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Также рядом с Новодонецким ДНР уничтожена ДРГ ВСУ. За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС поражен склад боеприпасов ВСУ возле Невского ЛНР, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах, сообщил Конашенков.
Недалеко от населенного пункта Украинка ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, подытожили в оборонном ведомстве.
Лукашенко признал неспособность Белоруссии сохранить суверенитет без России
Лукашенко указал на неспособность Белоруссии защитить независимость и суверенитет без помощи России
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Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без России не сможет защитить свои независимость и суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с Путиным он признал, что Белоруссии «не обойтись» без России, которая пришла на помощь «в трудную минуту». Как заявил Лукашенко, стороны договорились, что будут «действовать на равных», передает РИА «Новости».
«Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», – приводит слова Лукашенко ТАСС.
Лукашенко заявил, что спекуляции на тему «поглощения» Белоруссии Россией ведут по указу внешних сил беглые политики. Он указал, что Белоруссия не производит газ, а получает его «от братской России», как и «25 млн тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы». «К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены», – сказал он.
Лукашенко отметил, что России и Белоруссии важно совместно проводить промышленную политику, избегая создания параллельных производств в обеих странах. «Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано», – сказал он.
Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире.
Путин: России вновь брошен вызов
Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Кремле
В России наступило «непростое, но значимое время», стране снова брошен вызов, заявил президент Владимир Путин в Кремле в ходе церемонии вручения государственных наград.
Путин подчеркнул, что Россия гордится каждым из награждаемых, а также восхищается стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для страны момент выполняют долг в зоне боевых действий и налаживают жизнь в новых регионах.
Всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград. В частности, врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, передает ТАСС.
Также орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков).
Орден второй степени получил академик РАН Геннадий Сухих, врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо – орден третьей степени.
Звезды Героев России удостоены старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, ордена Мужества – сержант войск национальной гвардии Лев Макеев. Орден Мужества будет вручен военкору Семену Пегову.
Награды получат также три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня»: Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.
Украинский снаряд разорвался в нескольких метрах от журналиста
Российский журналист во время доставки гуманитарного груза бойцам на передовой попал под украинский обстрел
Корреспондент РИА «Новости», который снимал сюжет о доставке гуманитарного груза российским бойцам, находящимся на передовой на Кременском участке фронта, попал под минометный обстрел украинских войск, сообщает агентство.
Журналист передвигался на бронетехнике вместе с бойцами Западного военного округа. Вооруженные силы Украины открыли прицельный минометный огонь по БМП, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Напомним, экс-посол ЛНР Родион Мирошник указывал, что российские силы продвигаются на Кременском направлении, там заняты стратегические высоты.
Киевская область на 80% осталась без света
Власти Киевской области ввели экстренные отключения электричества
Ситуация с энергоснабжением в Киевской области является критической, 80% региона остается без света, применяются экстренные отключения электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры без света 80% региона.
По его словам, самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
Ранее в понедельник Кулеба сообщил, что в результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры.
Также в Киеве в связи с проблемами в энергосистеме применены аварийные графики отключения света, некоторые котельные работают с перебоями.
Путин вручил госнаграды врио глав ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей
Президент Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил государственные награды временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.
Пушилин и Пасечник удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, Балицкий и Сальдо награждены орденами третьей степени, передает RT.
Пушилин заявил, что горд руководить регионом с такими стойкими людьми. «И сейчас непросто, но мы сейчас не сами, поэтому со всем справимся», – сказал он.
Во вторник в Кремле президент вручит 28 государственных наград, в том числе награды получат три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня».
Президент отметил, что в России наступило непростое, но значимое время. Он отметил, что российские военные в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования.
Путин обещал укреплять подразделения спецслужб в вернувшихся в Россию регионах
Путин отметил важность работы органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.
На сайте Кремля опубликовано видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он отметил, что на протяжении всей истории страны органы безопасности были надежной опорой государства, и заявил, что «все последние годы спецслужбы работают с высокой отдачей»
При этом президент призвал в связи с динамично меняющейся ситуацией в мире усилить работу по ключевым направлениям. Он особо отметил подразделения, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Путин подчеркнул, что их долг – «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод» местных жителей, а также обещал «укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением», опытными кадрами.
По словам Путина, среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Он заявил: «Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный». Президент призвал вести борьбу в этой области «системно и наступательно».
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Кроме того, он указал на необходимость максимальной собранности для органов контрразведки, в том числе военной. Президент призвал «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Также он отметил важность усиления работы Пограничной службы ФСБ.
«Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал Путин.
Также он подчеркнул важность защиты информационных ресурсов, борьбы с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции (СВО), распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Группу возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Также в состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный, сообщает ТАСС.
Ранее Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в спецоперации военным и семьям погибших.
Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО
Российский лидер Владимир Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО
Глава государства Владимир Путин назвал героем каждого, кто в данный момент находится на территории спецоперации, и признался, что ежедневно о них думает.
Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил, что приоритетными являются сложные задачи касательно территорий, где находятся российские военные, передает РИА «Новости».
«Я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно», – отметил российский лидер.
Также Путин вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения. Среди них он назвал ушедших руководителей, таких как первый руководитель ДНР Александр Захарченко.
Глава государства подчеркнул, что все эти люди никогда не будут забыты, а также заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным.
Владимир Путин во вторник вручил государственные награды временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.
Минобороны показало боевую работу мобилизованных с РСЗО «Град» в зоне СВО
Опубликовано видео боевой работы российской РСЗО «Град» с расчетом из мобилизованных в зоне СВО
Российское Минобороны опубликовало видеозапись, на которой расчеты РСЗО «Град» из мобилизованных военнослужащих уничтожают противника в зоне специальной военной операции.
Минобороны рассказало в Telegram, что позицию украинских войск обнаружили с помощью беспилотника. Координаты цели передали расчету РСЗО «Град» Южного военного округа. Мобилизованные военнослужащие, из которых сформирован расчет, выдвинулись на рубеж открытия огня и нанесли удар по вооруженным силам Украины, уничтожив вражеские опорные пункты и площадные цели. Как подчеркнули в ведомстве, уничтоженные украинские позиции свидетельствуют об успешной подготовке мобилизованных.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях. В воскресенье Минобороны России сообщило, что российские войска освободили Яковлевку в ДНР.