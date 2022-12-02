РПЦ прояснила ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Советник патриарха всея Руси Балашов опроверг передачу Киево-Печерской лавры украинским раскольникам

Киево-Печерскую лавру пока не перерегистрировали на неканоническую Православную церковь Украины, сообщил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Балашов сообщил, что зарегистрирован устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра». Прежняя регистрация пока остается в силе, но в нынешней ситуации от властей Украины можно ждать быстрых действий, передает «Интерфакс».

Советник патриарха заявил, что «в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно», передает РИА «Новости».

При этом Балашов отметил, что у раскольников нет такого числа монахов, чтобы заселить монастырь. На это же указала и госслужба Украины по этнополитике и свободе совести, которая напомнила, что монастыри и храмы ПЦУ и без того «не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать», сказал Балашов. Однако, по его словам, хотя украинские власти прежде «не спешили», утвержденные указом президента Украины Владимира Зеленского решения СНБО «отбросили в сторону все соображения здравого смысла».

В канонической Украинской православной церкви подчеркнули, что «Киево-Печерская лавра ПЦУ» не имеет никакого отношения к реальной Киево-Печерской лавре. «Лавра» раскольников зарегистрирована по другому адресу. «ПЦУ» заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов», – говорится в Telegram-канале УПЦ. Подчеркивается, что «параллельное» юридическое лицо в юрисдикции «УПЦ КП» существует не первый год.

Напомним, в ПЦУ сообщили, что решили попросить правительство Украины передать раскольникам один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности. Для перехода лавры от УПЦ к ПЦУ требуются решение властей Украины.

Зеленский объявил, что украинские власти решили запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. В ноябре СБУ устроила обыски в Киево-Печерской лавре.