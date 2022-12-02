Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России

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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России

    		    2 декабря 2022, 19:59
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.

    Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.

    Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    		    2 декабря 2022, 14:33
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».

    По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».

    Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.

    Коментарии (32)
    СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС

    30 ноября 2022, 17:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз (ЕС) намеревается установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 62 доллара за баррель, несмотря на призывы понизить показатель, заявил источник в Брюсселе.

    Изначально комиссия ЕС предлагала установить барьер в 65–70 долларов за баррель, после предложение ужесточили до 62 долларов, но часть членов ЕС, включая Польшу, настаивают на дальнейшем снижении, сказал собеседник РИА «Новости».

    В ходе последних переговоров страны говорили о 62 долларах за баррель и даже ниже, вероятнее всего, этот показатель ближе всего к окончательной цифре, пояснил он.

    Даже если ЕС не сумеет договориться по потолку цен, то Еврокомиссия вряд ли станет откладывать срок введения эмбарго для поставок нефти из России по морю.

    По словам собеседника, на ЕК оказывают сильное давление, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти звучала на переговорах, но была отклонена.

    Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.

    До этого Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.

    Коментарии (24)
    США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 13:33
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.

    Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.

    Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (12)
    ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
    Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
    		    1 декабря 2022, 15:50
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

    Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.

    Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.

    Коментарии (32)
    OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
    OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
    		    2 декабря 2022, 00:13
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.

    Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».

    Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.

    Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.

    Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.

    Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.

    Коментарии (2)
    Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель
    Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель впервые с середины ноября

    1 декабря 2022, 17:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Цена фьючерса нефти Brent поставками в феврале следующего года на лондонской бирже ICE выросла выше 89 долларов за баррель, такой показатель зафиксирован впервые с 23 ноября.

    К 17.07 мск цена на нефть марки Brent увеличивалась на 2,43% – до 89,08 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    Уже в 17.12 мск цена устанавливалась на уровне 88,9 доллара за баррель, фьючерс на нефть WTI с поставками в январе поднимался на 2,67% (до 82,7 доллара за баррель).

    До этого СМИ сообщали, что ЕК попросила страны ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

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    Эксперт назвала глобальные последствия от введения Западом потолка цен на нефть из России
    Эксперт Прокофьева: Введение потолка цен на нефть из России повлечет усугубление экономического кризиса на Западе

    30 ноября 2022, 17:44

    Полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса в Европе, рассказала газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева.

    «Курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак неоднократно заявлял, что Россия не станет поставлять нефть в страны на условиях потолка цен, даже если это будет приносить выгоду. При этом негативное влияние от разрыва прежних контрактов будет компенсировано за счет активного выхода на рынки дружественных стран», – рассказала она.

    По словам Прокофьевой, Россия уже значительно увеличила товарооборот с Китаем в энергетической сфере, нарастила поставки СПГ и электроэнергии. Однако китайское направление является далеко не единственным: Турция поддержала идею России о создании газового хаба на своей территории, быстрыми темпами растет объем сотрудничества с Ираном, который готов стать электроэнергетическим хабом в Каспийском регионе. Российские компании развивают новые технологии в области добычи, производства и использования СПГ, открывают рынки Африки и Латинской Америки, перечисляет политолог.

    «Возможные проблемы со страхованием из-за отказа европейцев работать с Россией вполне решаемы. Россия уже выступила с предложением создать альтернативные механизмы страхования перевозок под эгидой ШОС, которые позволят избавиться от зависимости от Запада», – добавила эксперт.

    Что касается Европы, отметила Прокофьева, то полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса. Европейцы испытывают значительные проблемы в поиске альтернативных поставщиков энергоносителей. Даже их ближайший союзник в лице США активно пользуется сложившейся ситуацией, продавая СПГ на европейском рынке в среднем в 4–10 раз дороже, чем для внутренних потребителей.

    «Что касается глобальных последствий, то попытки введения потолка могут привести к нарушению рыночных механизмов энергетического рынка и общему падению предложения. Это в свою очередь повлечет за собой рост цен на энергоносители и дальнейшее усугубление экономического кризиса», – заключила политолог.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

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    Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
    The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 06:32
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.

    По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы заручиться согласием Польши, в четверг представила новый проект соглашения, в котором стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, начиная с января, чтобы предельная цена на российскую нефть устанавливалась как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила намерение ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, официальные лица ЕС уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничений.

    По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено G7. Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия стремятся успеть ввести ценовой потолок на российскую нефть до того, как 5 декабря вступит в действие отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.

    Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.

    Коментарии (2)
    Захарова: Потолок цен на российскую нефть будет разрушительным для всех
    Захарова: Потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями для всех

    30 ноября 2022, 16:56

    Текст: Ольга Иванова

    Введение потолка цен на российскую нефть может существенно осложнить ситуацию на мировых рынках, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что потолок цен на российскую нефть не просто нерыночный механизм, это антирыночная мера, которая разрушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках, сообщает ТАСС.

    «Российская Федерация не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту антироссийскую провокационную затею. Она действительно имеет антироссийскую направленность, но последствия будут разрушительными для всех», – добавила она.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

    Коментарии (0)
    США начали уговаривать Польшу согласиться на потолок цен нефти из России
    Politico: США уговаривают Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России

    30 ноября 2022, 12:34

    Текст: Антон Никитин

    Американские дипломаты вмешались в обсуждения внутри Евросоюза по вопросу установления потолка цен на нефть из России, сообщают СМИ.

    По данным американской газеты Politico, в настоящее время продолжаются неформальные консультации по этой теме. В официальную повестку вопрос установления потолка цен не включают из-за значительных разногласий между странами ЕС.

    Как сообщил изданию европейский дипломат, американские дипломаты пытаются убедить Варшаву согласиться на предельную цену в размере 62 долларов. При этом Польша, Эстония и Литва считают, что предельной должна быть более низкая цена. По словам одного из дипломатов, «полякам всегда нужно чуть больше времени», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Однако еще один дипломат подчеркнул, что контакты США с ЕС по вопросу потолка цен являются лишь обменом фактами и мнениями, «а не попыткой оказать давление».

    В свою очередь Греция, Кипр и Мальта требовали или установить потолок цен выше, или же выплатить компенсации их индустрии морских перевозок, однако их опасения были урегулированы, отметил дипломат ЕС.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

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    Власти Венгрии заявили о катастрофических последствиях от антироссийских санкций
    Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии

    2 декабря 2022, 12:18

    Текст: Александра Юдина

    Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, заявил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.

    Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.

    Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы. 

    Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.

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    Нефть подорожала перед заседанием ОПЕК+
    Мировые цены на нефть выросли в ожидании воскресного заседания ОПЕК+

    30 ноября 2022, 09:24

    Мировые цены на нефть в среду начали рост: рынки ждут заседания ОПЕК+, котлорое состоится в воскресенье.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent растет на 0,61%, достигая 84,75 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,63%, до 78,69 доллара, передает РИА «Новости».

    Заседание ОПЕК+ должно состояться 4 декабря. На данный момент рынки оценивают возможность очередного сокращения добычи на фоне рисков спроса и предложения.

    «Хотя мы и можем наблюдать положительную реакцию на признаки дальнейшего ограничения предложения, может потребоваться значительно большее, чтобы убедить рынки в устойчивом повороте к повышению», – сказал Bloomberg аналитик IG Йеап Джун Ронг.

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    Цены на нефть снизились в рамках коррекции
    Мировые цены на нефть начали снижение после трехдневного роста

    1 декабря 2022, 08:17

    Мировые цены на нефть в четверг слабо снижаются после роста на протяжении последних трех дней.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.06 снижается на 0,33%, достигая 86,68 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть арки WTI – на 0,27%, достигая 80,33 доллара, передает РИА «Новости».

    За последние три дня цена январских фьючерсов на Brent подросла на 3,51%, на марку WTI – на 5,8%. Рост шел, пока рынки оценивали возможность сокращения добычи ОПЕК+ из-за снижения спроса в Китае. Также росту способствовала американская статистика, где коммерческие запасы (без стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 25 ноября, упали на 2,9% на – 12,6 млн баррелей (до 419,1 млн баррелей). Этот показатель оказался на минимуме с августа этого года.

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    Песков призвал дождаться официального заявления о введении ЕС потолка цен на нефть
    Песков не стал комментировать предварительное согласование ЕС потолка цен на нефть

    2 декабря 2022, 13:45

    Текст: Елизавета Шишкова

    Необходимо дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он указал, что Кремль не будет комментировать информацию о согласовании потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, которая ранее появилась в СМИ со ссылкой на различные источники.

    Песков заявил, что необходимо ждать официального заявления ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщило, что ЕС может согласовать введение потолка цен на нефть из России в районе 60 долларов за баррель 2 декабря.

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    Цены на нефть стабилизировались перед заседанием ОПЕК+
    Мировые цены на нефть показали слабую разнонаправленную динамику перед встречей ОПЕК+

    2 декабря 2022, 08:59

    Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику в преддверие заседания ОПЕК+.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.46 растет на 0,16%, достигая 87,02 доллара за баррель ,а февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,04%, до 81,19 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынки ждут воскресного заседания ОПЕК+ и оценивают вероятность изменения параметров соглашения.

    Кроме того инвесторы следят за новостями о введении потолка цен на нефть из России. В частности, накануне замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что США с союзниками успеют запустить механизм ограничения еще до 5 декабря. Он добавил, что потолок цен начинается с 60 долларов за баррель, но может быть изменен.

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