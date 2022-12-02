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Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России
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Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.
Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.
Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».
По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».
Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.
СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС
Европейский союз (ЕС) намеревается установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 62 доллара за баррель, несмотря на призывы понизить показатель, заявил источник в Брюсселе.
Изначально комиссия ЕС предлагала установить барьер в 65–70 долларов за баррель, после предложение ужесточили до 62 долларов, но часть членов ЕС, включая Польшу, настаивают на дальнейшем снижении, сказал собеседник РИА «Новости».
В ходе последних переговоров страны говорили о 62 долларах за баррель и даже ниже, вероятнее всего, этот показатель ближе всего к окончательной цифре, пояснил он.
Даже если ЕС не сумеет договориться по потолку цен, то Еврокомиссия вряд ли станет откладывать срок введения эмбарго для поставок нефти из России по морю.
По словам собеседника, на ЕК оказывают сильное давление, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти звучала на переговорах, но была отклонена.
Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.
До этого Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.
США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
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США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.
Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.
Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.
ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
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Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.
Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.
OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
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Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.
Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».
Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.
Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.
Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.
Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.
Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель
Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель впервые с середины ноября
Цена фьючерса нефти Brent поставками в феврале следующего года на лондонской бирже ICE выросла выше 89 долларов за баррель, такой показатель зафиксирован впервые с 23 ноября.
К 17.07 мск цена на нефть марки Brent увеличивалась на 2,43% – до 89,08 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Уже в 17.12 мск цена устанавливалась на уровне 88,9 доллара за баррель, фьючерс на нефть WTI с поставками в январе поднимался на 2,67% (до 82,7 доллара за баррель).
До этого СМИ сообщали, что ЕК попросила страны ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.
Эксперт назвала глобальные последствия от введения Западом потолка цен на нефть из России
Эксперт Прокофьева: Введение потолка цен на нефть из России повлечет усугубление экономического кризиса на Западе
Полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса в Европе, рассказала газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева.
«Курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак неоднократно заявлял, что Россия не станет поставлять нефть в страны на условиях потолка цен, даже если это будет приносить выгоду. При этом негативное влияние от разрыва прежних контрактов будет компенсировано за счет активного выхода на рынки дружественных стран», – рассказала она.
По словам Прокофьевой, Россия уже значительно увеличила товарооборот с Китаем в энергетической сфере, нарастила поставки СПГ и электроэнергии. Однако китайское направление является далеко не единственным: Турция поддержала идею России о создании газового хаба на своей территории, быстрыми темпами растет объем сотрудничества с Ираном, который готов стать электроэнергетическим хабом в Каспийском регионе. Российские компании развивают новые технологии в области добычи, производства и использования СПГ, открывают рынки Африки и Латинской Америки, перечисляет политолог.
«Возможные проблемы со страхованием из-за отказа европейцев работать с Россией вполне решаемы. Россия уже выступила с предложением создать альтернативные механизмы страхования перевозок под эгидой ШОС, которые позволят избавиться от зависимости от Запада», – добавила эксперт.
Что касается Европы, отметила Прокофьева, то полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса. Европейцы испытывают значительные проблемы в поиске альтернативных поставщиков энергоносителей. Даже их ближайший союзник в лице США активно пользуется сложившейся ситуацией, продавая СПГ на европейском рынке в среднем в 4–10 раз дороже, чем для внутренних потребителей.
«Что касается глобальных последствий, то попытки введения потолка могут привести к нарушению рыночных механизмов энергетического рынка и общему падению предложения. Это в свою очередь повлечет за собой рост цен на энергоносители и дальнейшее усугубление экономического кризиса», – заключила политолог.
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть
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Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.
По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы заручиться согласием Польши, в четверг представила новый проект соглашения, в котором стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, начиная с января, чтобы предельная цена на российскую нефть устанавливалась как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила намерение ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.
Как сообщает издание, официальные лица ЕС уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничений.
По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено G7. Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия стремятся успеть ввести ценовой потолок на российскую нефть до того, как 5 декабря вступит в действие отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.
Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Захарова: Потолок цен на российскую нефть будет разрушительным для всех
Захарова: Потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями для всех
Введение потолка цен на российскую нефть может существенно осложнить ситуацию на мировых рынках, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что потолок цен на российскую нефть не просто нерыночный механизм, это антирыночная мера, которая разрушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках, сообщает ТАСС.
«Российская Федерация не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту антироссийскую провокационную затею. Она действительно имеет антироссийскую направленность, но последствия будут разрушительными для всех», – добавила она.
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
США начали уговаривать Польшу согласиться на потолок цен нефти из России
Politico: США уговаривают Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России
Американские дипломаты вмешались в обсуждения внутри Евросоюза по вопросу установления потолка цен на нефть из России, сообщают СМИ.
По данным американской газеты Politico, в настоящее время продолжаются неформальные консультации по этой теме. В официальную повестку вопрос установления потолка цен не включают из-за значительных разногласий между странами ЕС.
Как сообщил изданию европейский дипломат, американские дипломаты пытаются убедить Варшаву согласиться на предельную цену в размере 62 долларов. При этом Польша, Эстония и Литва считают, что предельной должна быть более низкая цена. По словам одного из дипломатов, «полякам всегда нужно чуть больше времени», передает РИА «Новости» содержание публикации.
Однако еще один дипломат подчеркнул, что контакты США с ЕС по вопросу потолка цен являются лишь обменом фактами и мнениями, «а не попыткой оказать давление».
В свою очередь Греция, Кипр и Мальта требовали или установить потолок цен выше, или же выплатить компенсации их индустрии морских перевозок, однако их опасения были урегулированы, отметил дипломат ЕС.
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Власти Венгрии заявили о катастрофических последствиях от антироссийских санкций
Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии
Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, заявил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.
Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.
Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.
Нефть подорожала перед заседанием ОПЕК+
Мировые цены на нефть выросли в ожидании воскресного заседания ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду начали рост: рынки ждут заседания ОПЕК+, котлорое состоится в воскресенье.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent растет на 0,61%, достигая 84,75 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,63%, до 78,69 доллара, передает РИА «Новости».
Заседание ОПЕК+ должно состояться 4 декабря. На данный момент рынки оценивают возможность очередного сокращения добычи на фоне рисков спроса и предложения.
«Хотя мы и можем наблюдать положительную реакцию на признаки дальнейшего ограничения предложения, может потребоваться значительно большее, чтобы убедить рынки в устойчивом повороте к повышению», – сказал Bloomberg аналитик IG Йеап Джун Ронг.
Цены на нефть снизились в рамках коррекции
Мировые цены на нефть начали снижение после трехдневного роста
Мировые цены на нефть в четверг слабо снижаются после роста на протяжении последних трех дней.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.06 снижается на 0,33%, достигая 86,68 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть арки WTI – на 0,27%, достигая 80,33 доллара, передает РИА «Новости».
За последние три дня цена январских фьючерсов на Brent подросла на 3,51%, на марку WTI – на 5,8%. Рост шел, пока рынки оценивали возможность сокращения добычи ОПЕК+ из-за снижения спроса в Китае. Также росту способствовала американская статистика, где коммерческие запасы (без стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 25 ноября, упали на 2,9% на – 12,6 млн баррелей (до 419,1 млн баррелей). Этот показатель оказался на минимуме с августа этого года.
Песков призвал дождаться официального заявления о введении ЕС потолка цен на нефть
Песков не стал комментировать предварительное согласование ЕС потолка цен на нефть
Необходимо дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он указал, что Кремль не будет комментировать информацию о согласовании потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, которая ранее появилась в СМИ со ссылкой на различные источники.
Песков заявил, что необходимо ждать официального заявления ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что ЕС может согласовать введение потолка цен на нефть из России в районе 60 долларов за баррель 2 декабря.
Цены на нефть стабилизировались перед заседанием ОПЕК+
Мировые цены на нефть показали слабую разнонаправленную динамику перед встречей ОПЕК+
Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику в преддверие заседания ОПЕК+.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.46 растет на 0,16%, достигая 87,02 доллара за баррель ,а февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,04%, до 81,19 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки ждут воскресного заседания ОПЕК+ и оценивают вероятность изменения параметров соглашения.
Кроме того инвесторы следят за новостями о введении потолка цен на нефть из России. В частности, накануне замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что США с союзниками успеют запустить механизм ограничения еще до 5 декабря. Он добавил, что потолок цен начинается с 60 долларов за баррель, но может быть изменен.