Ветерану из Донецка пришлось прервать онлайн-встречу с Путиным из-за обстрела ВСУ

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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Ветерану из Донецка пришлось прервать онлайн-встречу с Путиным из-за обстрела ВСУ

    Инвалид-колясочник покинул онлайн-встречу с Путиным из-за обстрела Донецка

    2 декабря 2022, 19:42

    Текст: Вера Басилая

    Ветерану боевых действий Вадиму Серику, который участвовал в онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным, пришлось эвакуироваться из-за ударов ВСУ по Донецку, сообщает телеканал «Россия 24».

    Ветерану боевых действий Вадиму Серику пришлось покинуть встречу с Путиным, инвалид-колясочник отправился в бомбоубежище из-за начавшихся ударов ВСУ по Донецку, до этого он поблагодарил президента за присоединение Донбасса, а глава государства выразил ему свое восхищение, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину доложат о том, что инвалиду пришлось вынужденно отсоединиться из-за обстрелов Донецка.

    Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из «Града».

    Ранее вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка в районе ТРЦ «Донецк-Сити» в Киевском районе, осколками поврежден один из домов.

    ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS
    		    2 декабря 2022, 11:50
    Фото: Senior Airman Beaux Hebert/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.

    По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР.

    Коментарии (77)
    Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление
    Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге

    2 декабря 2022, 10:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС.

    Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать.

    Коментарии (40)
    Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
    Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
    		    2 декабря 2022, 05:31
    Фото: Andrew Harrer/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.

    Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».

    При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.

    По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.

    Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.

    Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».

    Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.

    Коментарии (64)
    Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине
    Среди ВСУ возросло количество случаев дезертирства после заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о потерях на Украине
    		    2 декабря 2022, 08:29
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

    По данным его разведки, заявления ЕК оказали крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние в украинских войсках. Также увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и фактов употребления алкоголя и наркотиков. При этом родственники украинских боевиков начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, передает ТАСС.

    Так, Марочко заявил, что дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.

    Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях. 

    Коментарии (27)
    В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
    Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
    		    2 декабря 2022, 11:28
    Фото: Ting Shen/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.

    «Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

    «Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.

    «Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.

    «Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.

    «Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.

    Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.

    Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.

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    Коментарии (20)
    ВС России начали штурм села Водяное в ДНР
    Российские военнослужащие атакуют позиции ВСУ в селе Водяное в ДНР

    2 декабря 2022, 08:48

    Текст: Александра Юдина

    В данный момент российские военные проводят атаку на позиции украинских боевиков в селе Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

    Так, в Сети появились кадры того, как подразделение 1-й Славянской бригады народной милиции ДНР при огневой поддержке оператора беспилотника наступает на позиции противника. На видеокадрах заметна точечная работа артиллерии, сброс снарядов на позиции ВСУ и штурм с участием личного состава. Из-за потерь российские военные продвигаются дальше, ВСУ вынуждены оставлять занятые позиции, передает РИА «Новости».

    Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев. Так, дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.

    Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях. 

    Коментарии (46)
    Пушилин: Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки
    Врио главы ДНР Пушилин заявил о сжатии кольца вокруг Авдеевки

    1 декабря 2022, 21:59

    Текст: Вера Басилая

    Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в своем видеобращении в Telegram-канале рассказал, что союзные силы достигли успеха на стратегических Марьинском и Артемовском направлениях, также подразделениям ДНР удалось добиться окружения Авдеевки – важного населенного пункта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными.

    Коментарии (15)
    В офисе Зеленского назвали «ошибкой» слова главы ЕК о потерях ВСУ
    Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ошибкой слова главы ЕК фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. солдат ВСУ

    2 декабря 2022, 01:57

    Текст: Антон Никитин

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации России якобы является ошибкой.

    Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы допустила ошибку, когда сообщила о 100 тысячах погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, согласно данным Генштаба Украины, которые озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, общие потери ВСУ якобы составляют от 10 до 12,5-13 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Накануне мэр Снигиревки Юрий Барбашов заявил, что Украина за полтора месяца боев под Херсоном потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.

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    Авиация ВКС России и ПВО сбили в небе ДНР украинские МиГ-29 и Су-25
    		    2 декабря 2022, 14:04
    Фото: РИА Новости

    Истребительной авиацией возле населенного пункта Украинка ДНР сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО под Никольским ДНР сбит украинский Су-25, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки уничтожены семь беспилотников в районах Краснореченское, Сватово, Голиково, Червонопоповка, Сторожевка ЛНР и Егоровка ДНР, сообщил Конашенков.

    В воздухе перехвачены 13 РСЗО «Ураган» и «Ольха» возле  населенных пунктов Сватово ЛНР, Егоровка и Новоандреевка ДНР, отчитались в Минобороны.

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    Глава Крыма с автоматом посетил укрепрайон в Запорожской области
    Вооруженный автоматом глава Крыма Аксенов посетил укрепрайон в Запорожской области
    		    2 декабря 2022, 09:56
    Фото: t.me/Aksenov82

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вместе с замминистра обороны Тимуром Ивановым побывал в Запорожской области.

    Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с Ивановым проверил «зону ответственности наших бойцов  в Запорожской области». Они с замминистра обороны также обсудили вопросы безопасности.

    Глава Крыма отметил, что военнослужащие из различных регионов передали приветы близким и родным. «Гордимся нашими парнями», – заключил он.

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    Украинские парламентарии призвали исключить Россию из ООН
    Украинский депутат Железняк: Рада призвала реформировать ООН и исключить Россию из всемирной организации
    		    1 декабря 2022, 22:21
    Фото: Volodymyr Tarasov/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Верховная рада Украины приняла постановление с призывом к реформированию ООН и заявила о «нелегитимности» участия России во всемирной организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

    Железняк сообщил, что Верховная рада Украины одобрила заявление о необходимости реформирования ООН и «нелегитимности» пребывания России во всемирной организации, передает РИА «Новости».

    В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности ООН. Ранее Зеленский неоднократно призывал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи.

    Коментарии (35)
    Минобороны объявило об освобождении Курдюмовки в ДНР
    		    2 декабря 2022, 13:51
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ликвидированы более 60 военнослужащих, три танка и шесть бронемашин сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.

    Коментарии (10)
    Пентагон решил обучить ВСУ ведению «изощренных кампаний»
    WP: Пентагон рассматривает план по значительному расширению обучения украинских военных

    2 декабря 2022, 08:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению «изощренных кампаний», сообщили СМИ.

    Как сообщает издание Washington Post, Пентагон рассматривает план по обучению украинских военных проводить «изощренные кампании» против российской армии, пишет Washington Post, передает РИА «Новости». Тренировать их планируют в Германии, где американские специалисты обучали украинцев последние годы.

    Ранее находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко рассказал, что американские и британские инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году.

    Коментарии (17)
    Эксперт: Российские военные научили автоматику ПВО сбивать ракеты HIMARS
    Аналитик Кнутов: Россия скорректировала алгоритмы работы ПВО для уничтожения HIMARS
    		    2 декабря 2022, 18:42
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Российским военным удалось хорошо изучить параметры полета ракет HIMARS. Теперь в российские системы ПВО заложены обновленные алгоритмы для их уничтожения, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения снарядов HIMARS.

    «Первоначально, когда американские HIMARS только появились на Украине, мы не знали, как с ними бороться. Было решено попробовать комплексы Бук-М3. Это современный и полностью цифровой комплекс, фактически это компьютер с элементами искусственного интеллекта», – объясняет Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.

    «Говоря о HIMARS, важно отметить одну его особенность: снаряд сначала поднимается на 20 км и только потом пикирует на цель с высокой точностью. «Буки» засекали его как раз на высоте 20 км, захватывали на экране радара и поражали. Сейчас мы накопили об этих американских установках еще больший объем данных. С их помощью и удалось создать новую программу, которая добавлена в другие зенитно-ракетные комплексы. Теперь они работают в автоматическом режиме», – поясняет эксперт.

    «Проблема состояла в том, что ранее в наше ПО не было загружено достаточно данных о HIMARS. Сейчас удалось подробно изучить параметры полета, точки встречи», – добавил Кнутов. (Напомним: это точки, в которых произошла бы встреча ракеты с целью, если бы начиная с данного момента времени ракета и цель двигались бы прямолинейно и равномерно).

    «Так что нововведение – очень важное. Раньше приходилось захватывать на радаре снаряды вручную, что очень сильно осложняло работу наших операторов. Теперь удалось исключить участие человека из процесса борьбы с HIMARS. Скорости невероятно большие, поэтому при работе по таким целям, как ракеты РСЗО, важны действия компьютера. Человек не успевает среагировать на изменение ситуации. Речь идет о миллисекундах. Соответственно, необходимые алгоритмы были добавлены в ПО многих комплексов, что позволило качественно улучшить их работу», – уточняет эксперт.

    «Появление на Украине новых видов оружия у противника, в частности речь идет о бомбе GBU-39 с двигателем HIMARS, которые предлагает компания Boeing, приведет к новому накоплению информации по ним. Будем работать, отслеживать, изучать статистические базы. В конце концов, создадим новые алгоритмы, которые также будут включены в ПО нашей техники. Практика отработана десятилетиями – ничего нового тут нет», – резюмирует Кнутов.

    В пятницу стало известно, что подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS. 20 ноября Минобороны России сообщило об уничтожении сразу двух установок HIMARS в ДНР.

    Напомним, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб GBU-39 с радиусом поражения до 150–160 километров. Предполагается, что бомбы будут использоваться в качестве комплектующей к новому снаряду GLSDB, стоимость которого оценивается, примерно, в 40 тысяч долларов.

    Между тем НАТО рассматривает возможность инвестирования в предприятия ВПК стран Восточной Европы. Планируется возобновить производство вооружений советского образца, которые затем будут отправлены на Украину.

    Коментарии (8)
    Украина решила запретить связанные с Россией религиозные организации
    Зеленский: Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций
    		    2 декабря 2022, 00:59
    Фото: Bai Xueqi/Xinhua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что в четверг состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором были рассмотрены многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с «государством-агрессором». Он также сообщил, что СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций, передает РИА «Новости».

    Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости применить предусмотренные законом меры. Зеленский призвал создать на Украине такие условия, в которых какие-либо зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами.

    Накануне Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.

    Напомним, в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.

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