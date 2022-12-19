Ростех заявил об отсутствии аналогов беспилотнику «Охотник»

Ростех: Ни у одной из стран НАТО нет аналогов беспилотнику «Охотник»

Аналогов российскому беспилотнику «Охотник» нет ни у одной из стран НАТО, заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков в интервью каналу «Россия-24».

Он подчеркнул, что концепт БПЛ сам по себе уникален, такого аппарата нет ни у американцев, ни у стран НАТО, передает ТАСС.

По словам Артякова, первые испытания «Охотника» будут проведены в следующем году, а серийное производство будет запущено через год-два. Беспилотник работает на основе технологий искусственного интеллекта, аппарат малозаметен и набирает высокие скорости.

«Охотник» был разработан конструкторским бюро Сухого и выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. Максимальная скорость полета БПЛ составляет около 1 тыс. км/ч.

Напомним, в мае на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова были проведены частотные перспективного российского беспилотника «Охотник».